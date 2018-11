AHL: Bakoš zaznamenal asistenciu, no jeho Providence prehralo

Na archívnej snímke Martin Bakoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš zaznamenal v noci na nedeľu v nižšej zámorskej súťaži AHL jednu asistenciu, no jeho Providence Bruins prehrali na ľade Hartford Wolf Pack 3:4 po predĺžení.Pre 28-ročného krídleníka to bol piaty bod (3+2) v prebiehajúcej sezóne, odohral v nej zatiaľ desať zápasov. V stretnutí si pripísal aj tri strely a jednu "mínusku". V drese Providence sa predstavil aj jeho krajan Peter Cehlárik, na súperovu bránku vyslal dve strely.Obranca Michal Čajkovský bol pri výhre Charlotte Checkers nad Belleville Senators 3:2 po predĺžení, no bodovo sa nepresadil. Binghamton so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom podľahol doma Syracuse Crunch 1:4.