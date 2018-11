LEGENDA KONČÍ: Didier Drogba zavesil po 20 rokoch kopačky na klinec

Didier Drogba, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. novembra (TASR) - Futbalový reprezentant Pobrežia Slonoviny Didier Drogba ukončil po 20 rokoch úspešnú hráčsku kariéru.Štyridsaťročný kanonier sa najviac preslávil v drese londýnskej Chelsea, za ktorú strelil v 381 zápasoch 164 gólov. V jej drese vyhral štyrikrát Premier League i Pohár FA a v roku 2012 Ligu majstrov. Za národný tím odohral 105 a so 65 presnými zásahmi je historicky najlepší strelec krajiny.Naposledy pôsobil vo Phoenixe Rising v United Soccer League, druhej najvyššej súťaži USA. V tomto roku dal v 12 dueloch sedem gólov.napísal na twitter.Drogba odštartoval kariéru vo Francúzsku, cez Le Mans, Guingamp a Marseille sa dostal prvýkrát do Chelsea v roku 2004. O osem rokov neskôr prestúpil do čínskeho Šanghaju Šenhua, no o dva roky, s krátkou zastávkou v Galatasaray Istanbul, bol späť. V roku 2015 zamieril do zámoria, kde pôsobil v Montreale a naposledy vo Phoenixe.V Premier League strelil dokopy 104 gólov a v sezónach 2006/07 a 2009/10 sa stal najlepším strelcom súťaže.