AHL: Studenič opäť skóroval, pomohol gólom k víťazstvu Binghamtonu

Marián Studenič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič skóroval aj vo svojom druhom zápase v American Hockey League (AHL). Devätnásťročný krídelník pomohol v noci na štvrtok svojím gólom k domácemu víťazstvu Binghamtonu Devils 5:3 nad Hartfordom Wolf Pack.Studenič na konci prvej tretiny zvýšil na 2:0 pre Binghamton, ktorý je farmou klubu NHL New Jersey Devils. V zápase si pripísal aj strelu a plusový bod. Nadviazal tak na svoj presný zásah z premiérového duelu v súťaži proti Torontu Marlies (7:5).Skalický odchovanec rozbieha svoju prvú sezónu v zámorskej AHL, doteraz pôsobil v juniorskej OHL. V minulosti hral aj za extraligovú Skalicu a Trenčín. Vedenie New Jersey si ho vybralo v roku 2017 v 5. kole draftu (143. miesto), v tohtoročnom predsezónnom hlavnom kempe klubu NHL odohral tri zápasy bez bodového zisku.