NHL: Český útočník Kovář skončil v NY Islanders

Jan Kovář, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. októbra (TASR) - Český hokejový útočník Jan Kovář definitívne končí svoje krátke pôsobenie v klube NHL New York Islanders, s ktorým podpísal pred dvoma mesiacmi ako nedraftovaný voľný hráč ročnú jednocestnú zmluvu na dva milióny dolárov. "" zaradili 28-ročného centra na listinu nechránených hráčov a chystajú sa s ním rozviazať kontrakt.Potenciálni záujemcovia majú 48 hodín na to, aby si Kovářa stiahli z listiny. Bývalý hráč Metallurgu Magnitogorsk dostal v príprave príležitosť v štyroch zápasoch, v ktorých si pripísal dva body za gól a asistenciu. Po kempe ho Islanders poslali formálne na farmu, kde sa ale nehlásil. Kovář zostal v New Yorku a vyčkáva na vyriešenie budúcnosti.povedal pre sport.cz hráčov agent Michal Sivek.