AI: Vydanie A. Jandijeva napriek rozhodnutiu OSN je nebezpečný signál

Bratislava 18. júla (TASR) - Nerešpektovanie opatrenia Výboru OSN pre ľudské práva je nebezpečným signálom, ktorý môže mať negatívne dosahy na reálnu vymožiteľnosť práva. Myslí si to ľudsko-právna mimovládna organizácia Amnesty International (AI) Slovensko. Výbor od Slovenska žiadal pozastavenie vydania ruského občana Aslana Jandijeva do Ruska. Chcel preskúmať, či mu tam nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Slovensko však Jandijeva v utorok (17.7.) vydalo.povedala pre TASR vedúca kancelárie AI Slovensko Kamila Gunišová.Podľa informácií AI Slovensko bude Jandijev ruskými úradmi vydaný prokuratúre vo Vladikavkaze. Tá má byť neslávne známa zlým zaobchádzaním a mučením, obzvlášť v prípadoch obvinení zo zločinov terorizmu.poznamenala Gunišová.Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vydanie odôvodnilo rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten koncom mája odmietol opätovne vydať predbežné opatrenie, ktorým by zakázal Jandijevovo vydanie. MS SR sa tiež spolieha na záruky Ruskej federácie, ktoré dostalo aj v iných podobných prípadoch a s ktorých plnením bolo spokojné. Vo svojom stredajšom stanovisku tiež rezort uviedol, že ak by Slovensko v utorok Jandijeva nevydalo, muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, predstavovalo bezpečnostné riziko.Podľa informácií Amnesty International Jandijev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činných v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku. Jandijev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený kVo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine, nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín, teroristické činy a iné trestné činy. Slovenské orgány následne Jandijeva zatkli a od roku 2011 je vo väzbe.