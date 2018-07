Súd zamietol sťažnosť prokurátorky v prípade exposlanca Smeru-SD

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Trenčín 18. júla (TASR)- Exposlanec Národnej rady SR a bývalý okresný šéf Smeru-SD v Prievidzi Vladimír J. sa nedopustil trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Rozhodol o tom v stredu na neverejnom zasadnutí Krajský súd (KS) v Trenčíne, ktorý zamietol sťažnosť prokurátorky proti prvostupňovému rozhodnutiu Okresného súdu (OS) v Prievidzi. TASR to potvrdil hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.uviedol ďalej Tarabus. Krajský súd v Trenčíne tak potvrdil uznesenie Okresného súdu Prievidza z októbra minulého roka. Ten vtedy rozhodol, že trestnú vec postupuje Okresnému úradu v Prievidzi na prejednanie priestupku, pretože súd zistil, že nejde o trestný čin, ale žalovaný skutok by mohol byť priestupkom.ozrejmil Tarabus.Rozhodnutie KS v Trenčíne je podľa neho právoplatné a predmetný spis postúpia Okresnému úradu v Prievidzi odboru všeobecnej vnútornej správy.Pri svojom rozhodnutí sa senát OS v Prievidzi opieral o vykonané dokazovanie na hlavnom pojednávaní, a hlavne o závery znaleckého posudku znalkyne v odbore psychológie. Exmanželka bývalého okresného šéfa Smeru-SD v Prievidzi rozhodnutie senátu po vyhlásení uznesenia spochybnila, podľa jej slov išlo o kamufláž a znalecký posudok bol zmanipulovaný. Rozhodnutie senátu exposlanec, ako i jeho obhajca Ľubomír Hrežďovič akceptovali, Hrežďovič v tejto súvislosti podotkol, že v prípade právoplatne ukončenej veci sa budú brániť aj v konaní o priestupku.Podľa znenia obžaloby sa mal Vladimír J. k svojej vtedajšej manželke a maloletej dcére správať tak, že im spôsoboval psychické utrpenie, vulgárne im nadávať, dnes už exmanželke zakazovať stretávať sa s rodinou, vyhrážať sa jej so zbraňou a dopustiť sa na nej aj fyzického násilia. Jeho konanie malo trvať od nezisteného obdobia v roku 2003 do februára 2015, týrania sa mal podľa prokuratúry dopustiť závažnejším spôsobom konania. Vladimír J. od začiatku svoju vinu popiera. Bývalému okresnému šéfovi Smeru-SD v Prievidzi hrozil pôvodne trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.Obvineniu z týrania blízkej a zverenej osoby čelil Vladimír J. od marca 2015. Svojho poslaneckého mandátu a funkcie okresného šéfa Smeru-SD sa vzdal po medializácii konfliktov so svojou dnes už bývalou manželkou. Rozviedli sa rovnako v marci toho roka.