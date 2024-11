AI zlepšuje rýchlosť, presnosť a bezpečnosť finančných služieb: Pozitívna zmena pre malé a stredné podniky, ktoré využívajú finančné produkty

Silný hráč na trhu CEE

Čo je faktoring a prečo je dôležitý?

Malcolm Finance na Slush 2024

29.11.2024 (SITA.sk) -Tradičný prístup k analýze dát, založený na manuálnom prehľadávaní rozsiahlych súborov, je minulosťou. Fintechy prinášajú modernú víziu, zahŕňajúcu inteligentné spracovanie veľkých dát, čo znižuje časovú náročnosť a zvyšuje presnosť analýz.Umelá inteligencia zvyšuje efektivitu automatizáciou rutinnej práce a analytikom tak uvoľňuje čas na komplexnejšie analýzy. Identifikáciou trendov v dátach umožňuje presnejšie predikcie, ktoré by analytik mohol prehliadnuť. Prieskum spoločnosti IBM ukázal, že až 75 % šéfov spoločností očakáva, že prístup k systémom umelej inteligencie zlepší schopnosť firiem prijímať informované rozhodnutia a zabezpečí im tak konkurenčnú výhodu.V oblasti finančných technológií vyniká česká spoločnosť Malcolm Finance. Táto spoločnosť, pôvodne známa ako 4Trans, sa v posledných troch rokoch stala popredným poskytovateľom finančných produktov pre malé a stredné podniky (MSP) v logistickom sektore.V stratégii spoločnosti Malcolm Finance hrá umelá inteligencia kľúčovú úlohu. AI sa využíva na hlbšiu analýzu rizík a poskytovanie personalizovaných finančných produktov klientom, zjednodušuje komunikáciu s klientmi a umožňuje rýchlejšiu reakciu na ich potreby. AI zefektívňuje administratívne úlohy, ako je kontrola faktúr, validácia dát alebo sledovanie platieb. Tým skracuje čas potrebný na spracovanie pohľadávok a znižuje chybovosť."AI dokáže spracovať veľké objemy dát o klientoch a ich odberateľoch (napríklad históriu platieb, finančné ukazovatele a trhové trendy) a presnejšie vyhodnotiť riziko nesplácania pohľadávok. To umožňuje spoločnostiam ako Malcolm Finance ešte lepšie nastaviť podmienky faktoringu. Z umelej inteligencie tak nakoniec profitujú zákazníci – peniaze majú k dispozícii rýchlejšie a majú väčšiu istotu, že vďaka AI a sofistikovanému overovaniu realizujú úspešný biznis," uvádza Jaroslav Ton, CEO spoločnosti Malcolm Finance. Dlhodobou víziou spoločnosti Malcolm Finance je poskytovať takmer okamžité financovanie, overovanie medzinárodných odberateľov a poistenie faktúr.Faktoring je finančný nástroj, ktorý pomáha firmám zlepšiť likviditu a znížiť riziká spojené s oneskorenými platbami a zlou platobnou morálkou obchodných partnerov. Pri využití tohto finančného produktu firma postúpi svoje krátkodobé pohľadávky (napríklad nezaplatené faktúry) faktoringovej spoločnosti, aby získala okamžitú hotovosť.CEO spoločnosti Malcolm Finance, Jaroslav Ton, vystúpil na fínskej konferencii Slush, jednej z najvýznamnejších technologických konferencií v Európe. Slush priťahuje startupy, investorov a talenty z celého sveta a je známa svojím dynamickým programom a príležitosťami na networking.Počas Fireside Chatu diskutoval s investorom Stephanom Gantchevom (LAUNCHub Ventures) okrem iného aj o využití umelej inteligencie v spoločnosti Malcolm Finance. Jeho účasť na paneli mala jasný cieľ: priblížiť, ako integrácia umelej inteligencie do firemných procesov zvyšuje rýchlosť, presnosť a bezpečnosť produktu, čo predstavuje jej veľký prínos pre malé a stredné firmy.Malcom Finance, predtým známa ako 4Trans, je fintech spoločnosť, ktorá poskytuje prispôsobené finančné riešenia pre malé a stredné podniky v oblasti logistiky po celej Európe. Za svoje poslanie považuje podporovať rast a udržateľnosť logistického odvetvia, preto ponúka rôzne služby vrátane faktoringu, poistenia faktúr a prístupu k databáze overených kupujúcich. Spoločnosť sa zameriava na inovácie a zákaznícky orientované riešenia, čím logistickým firmám poskytuje finančné nástroje, ktoré potrebujú na úspech. Doteraz financovala viac ako 160 000 faktúr v hodnote viac ako 165 miliónov eur s overenou databázou 15 000 dlžníkov.