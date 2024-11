Policajný prezident Solák neodchádza, informácie o jeho odchode do civilu sú podľa ministerstva vnútra hoaxy a klamstvá

28.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra rázne odmietlo tvrdenia nezaradenej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej o údajnom odchode prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka do civilu a vymenovaní šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana na tento post.„Ide o ďalšie ničím nepodložené klamstvá, hoaxy a dezinformácie šírené z jej strany. Jej vyjadrenia preto považujeme len za nezmyselnú snahu o zviditeľnenie sa,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann . Odchod Soláka poprelo aj Prezídium Policajného zboru.Martina Bajo Holečková vo štvrtok na sociálnej sieti napísala, že podľa jej informácií by mal policajný prezident Solák skončiť na svojom poste a odísť do civilu. Nahradiť by ho mal Branislav Zurian, terajší šéf policajnej inšpekcie, ktorého označila za priameho účastníka vojny v polícii. Pripomenula, že sa pred svojim zadržaním ukrýval napríklad aj v Bielorusku.O odchode policajného prezidenta Soláka do výsluhového dôchodku a jeho nahradení Branislavom Zurianom hovoril už začiatkom októbra exposlanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že taký je zámer vedenia rezortu vnútra.