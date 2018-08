Air France-KLM možno prvýkrát povedie cudzinec, odbory sú proti

Lietadlo spoločnosti Air France. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 16. augusta (TASR) - Odborové organizácie zastupujúce zamestnancov francúzskej leteckej spoločnosti Air France-KLM dali najavo, že odmietajú za nového šéfa aerolínií Benjamina Smitha z Air Canada. Toho by podľa médií mala spoločnosť vymenovať vo štvrtok.Francúzske médiá priniesli v týchto dňoch informáciu, že vo štvrtok by sa mala zísť správna rada Air France-KLM, aby Smitha vymenovala do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti. Smith v súčasnosti pôsobí ako prevádzkový riaditeľ Air Canada.Odbory zastupujúce viaceré profesie však v spoločnom vyhlásení dali rázne najavo, že je podľa nich. V rovnakom duchu reagovali aj piloti.reagoval na informácie tlače Philippe Evain, šéf odborovej organizácie SNPL zastupujúcej pilotov. Ani on nesúhlasí s tým, aby o riadení leteckej spoločnosti rozhodoval cudzinec.Hovorca Air France-KLM uviedol, že spoločnosť sa k tejto veci nemieni vyjadrovať a zopakoval jej predchádzajúce informácie, žeV prípade svojho menovania Smith na poste výkonného riaditeľa nahradí Jeana-Marca Janaillaca, ktorý odchod z funkcie oznámil v máji. Urobil tak po tom, ako zamestnanci Air France odmietli ponuku vedenia na zvýšenie platov ako nedostatočnú. Touto ponukou chcelo vedenie aerolínií ukončiť sériu štrajkov, ktorá stála spoločnosť Air France-KLM v 1. polroku tohto roka okolo 335 miliónov eur.Smith, ktorý hovorí francúzsky, je známy viacerými úspešnými rokovaniami s odbormi. Bol aj hlavným vyjednávačom v rozhovoroch s pilotmi a palubným personálom Air Canada, čoho výsledkom bolo uzatvorenie 10-ročnej dohody v roku 2015.V Air France-KLM kontroluje 14 % francúzska vláda. Ďalšie podiely vlastnia Delta Airlines a China Eastern Airlines, každá po 8,8 %. Čo sa týka vymenovania prvého zahraničného šéfa spoločnosti, zdroje z francúzskej vlády uviedli, že prezident Emmanuel Macron je takejto zmene otvorený.