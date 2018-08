Thajsko plánuje zakázať dovoz elektronického a plastového odpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 16. augusta (TASR) - Vláda Thajska zakáže dovoz elektronického a plastového odpadu po správach, podľa ktorých sa v tejto juhovýchodoázijskej krajine objavujú obrovské hromady vyradenej elektroniky, čo ju môže premeniť na "smetisko sveta". Informovali o tom vo štvrtok miestne médiá.povedal minister prírodných zdrojov a životného prostredia Surasak Kánčanarat pre thajský denník The Nation, vychádzajúci v angličtine.Jeho vyjadrenia prišli podľa agentúry DPA po tom, ako miestne médiá koncom mája priniesli správy, že do krajiny prichádza elektronický odpad z mnohých častí sveta - vrátane Spojených štátov, Európskej únie, Hongkongu, Singapuru či Japonska. Veľká časť tohto odpadu obsahuje potenciálne škodlivé prvky ako olovo a kadmium.Väčšina z nového elektronického odpadu je dovážaná protiprávne, píše DPA s tým, že thajské podniky videli nové cesty k zisku po tom, čo Čína ako najväčší dovozca takéhoto odpadu vlani prestala prijímať 24 jeho druhov zo zahraničia.Thajsko plánuje zakázať dovoz 411 druhov elektronického odpadu. Konkrétny časový rámec zatiaľ nestanovili, urobia tak pri vydaní príslušných nových predpisov. Import všetkého plastového odpadu bude zakázaný v najbližších dvoch rokoch, dodal Surasak. Podľa jeho slov musí najskôr odvetvie recyklácie spracovať domáci a plastový odpad a až potom môže krajina dovážať potrebný materiál zo zahraničia.Thajsko je podľa organizácie Greenpeace jednou z krajín, z ktorých sa do oceánu dostáva najviac odpadu, pričom polovicu z neho tvoria plasty.