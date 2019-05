Airbus sa chystá žalovať nemeckú vládu za blokovanie vývozu zbraní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Berlín 3. mája (TASR) - Nemecká spolková vláda blokuje vývoz zbraní Airbusu do Saudskej Arábie. Postup Berlína zhoršuje bilanciu európskeho kozmického a zbrojárskeho koncernu. Jeho vedenie pohrozilo spolkovej vláde žalobou.V piatok potvrdilo, žeuviedol to manažér koncernu pre obchod so zbraňami Dirk Hoke. Nerealizovanými vývozmi vznikli Airbusu škody za stovky miliónov eur. V prípade žaloby pôjde Airbusu o záležitosť za miliardy eur. Kontrakt s Rijádom Airbus podpísal už pred desiatimi rokmi a po viacerých odkladoch sa mal realizovať v súčasnom období.Informoval o tom portál nemeckého denníka FAZ.net.de.