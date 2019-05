Stávková kancelária tvrdí, že dieťa Harryho a Meghan sa už narodilo

Britský princ Harry a jeho manželka Meghan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. mája (TASR) - Jedna z najväčších britských stávkových kancelárií Paddy Power zastavila prijímanie stávok na to, kedy sa narodí prvé dieťa princa Harryho a jeho manželky Meghan. Ako dôvod tohto kroku kancelária uviedla svoje presvedčenie, že kráľovský potomok už tajne prišiel na svet, informuje tlačová agentúra AFP.uviedla kancelária Paddy Power.Ostatné stávkové kancelárie však tento príklad nenasledovali.povedal hovorca stávkovej kancelárie William Hill. Kancelária ponúkla stávky iba na to, či dieťa príde na svet v apríli alebo v máji, a tak prijímanie stávok ukončila v stredu. Stávková kancelária Ladbrokes Coral bude prijímať stávky na termín pôrodu do pondelka.Ôsme pravnúča britskej kráľovnej Alžbety II. bude siedmym v nástupníckej línii na trón. V čase, keď vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu oznámili tehotenstvo, komentátori boli presvedčení, že dieťa sa narodí koncom apríla.Harry a Meghan sa rozhodli, že udržia informácie o príchode svojho potomka v tajnosti, pričom sa s novinkou hodlajú podeliť so svetovou verejnosťou až po tom, ako príchod potomka oslávia v súkromí.Harry sa naposledy objavil na verejnosti v nedeľu, keď gratuloval víťazom Londýnskeho maratónu. Táto účasť nebola dopredu ohlásená vzhľadom na nepredvídateľnosť termínu pôrodu.Princ má na budúci týždeň v stredu a vo štvrtok naplánovanú návštevu Holandska, kde spustí ročné odrátavanie do športových hier zranených vojnových veteránov Invictus Games, ktoré sa uskutočnia v Haagu a ktoré sám založil.