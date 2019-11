Aj europarlament odobril konečnú podobu rozpočtu EÚ na rok 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 27. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu odsúhlasili konečnú podobu rozpočtu EÚ na rok 2020, pričom sa im podarilo počas vyjednávaní presadiť viac zdrojov na ochranu klímy, podporu výskumu, ako aj investícií do infraštruktúry a pomoci mladým ľuďom.Parlament v správe pre médiá pripomenul, že sa mu podarilo získať celkovo 850 miliónov eur na svoje priority. V praxi to znamená, že viac ako pol miliardy eur je vyčlenených na výdavky spojené s klímou, o 302 miliónov eur sa zvýšili zdroje na výskumné projekty, o 133 miliónov eur na investície do sieťovej infraštruktúry (Nástroj na prepojenie Európy), o 50 miliónov eur pre program Erasmus+ a voči pôvodnému návrhu je k dispozícii ďalších 28,3 milióna eur pre Iniciatívu zamestnanosti mladých ľudí.Celkové záväzky sú stanovené na 168,7 miliardy eur. Ide o zvýšenie o 1,5 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2019. Celkové platby na rok 2020 sú načrtnuté na úrovni 153,6 miliardy eur, teda o 3,4 % viac ako v roku 2019.Za prijatie budúcoročného rozpočtu hlasovalo 543 poslancov, 136 bolo proti a 23 sa hlasovania zdržali. Následne rozpočet EÚ na rok 2020 podpísal predseda EP David Sassoli.," uviedol belgický europoslanec a predseda Výboru EP pre rozpočet Johan Van Overtveldt.Nemecká poslankyňa a hlavná spravodajkyňa EP pre rozpočet Monika Hohlmeierová ocenila, že voči pôvodnému návrhu eurokomisie sa podarilo presadiť viac ako 850 miliónov eur na projekty v oblasti klímy, výskumu a inovácií, mladých ľudí a digitalizácie. "," vysvetlila Hohlmeierová.