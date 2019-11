REZORT VNÚTRA: Platy hasičov a policajtov sa od nového roka zvýšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 27. novembra (TASR) - Platy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), Horskej záchrannej služby (HZS) a Policajného zboru (PZ) SR sa od nového roka zvýšia. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. S valorizáciou platov ráta štátny rozpočet, zakotvená je aj v kolektívnych zmluvách.priblížil rezort.Návrh nariadenia vlády na zvýšenie platov pre hasičov a členov horskej služby už rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania, a to v skrátenej forme. Dôvodom bola potreba dodržania termínu.Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) informovala o rokovaniach s Ministerstvom financií (MF) SR už v auguste. Témou boli možnosti, ako zatraktívniť podmienky pre policajtov a hasičov. Po zvýšení platov vojakov poslali odborové organizácie zväzov hasičov, policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) otvorený list, ktorým upozornili na vznikajúci nepomer.