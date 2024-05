Aj európske voľby sú ohrozené autoritárskymi režimami, prečo európske vlády mlčia, pýta sa Lexmann

31.5.2024 (SITA.sk) -Nedávno zverejnené informácie odhalili, že čínska štátom podporovaná hackerská skupina Advanced Persistent Threat 31 (APT31 Group) podnikla v roku 2021 kybernetické útoky proti európskym politikom kritickým voči totalitnému režimu čínskej komunistickej strany, vrátane europoslankyne Miriam Lexmann (KDH). Podľa odhalených informácií Spojené štáty o útokoch informovali európske vlády, tie však nekonali. Lexmann a ďalší poslanci žiadajú odpovede a konkrétne kroky.„Je neakceptovateľné, aby slovenské úrady alebo iné vlády EÚ neinformovali svojich poslancov o útokoch, keď vedeli, že boli ich cieľom. Vzhľadom na to, že naše emailové schránky obsahujú citlivé informácie napríklad o európskej legislatíve to mohlo viesť k vážnym únikom údajov ohrozujúcim našu národnú a európsku bezpečnosť vrátane blížiacich sa európskych volieb,” hovorí Miriam Lexmann (KDH), ktorá je členkou Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu (AFET) a Výboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE), pričom tiež patrí medzi politikov na čínskom sankčnom zozname.Hackerská skupina, známa v komunite kybernetickej bezpečnosti ako APT31 Group, bola súčasťou kyberšpionážnej skupiny riadenej Ministerstvom štátnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky (ČĽR). Zamerala sa na zákonodarcov, úradníkov, novinárov a akademikov. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti skupina v roku 2021 „cielila na e-mailové účty politikov, ktorí boli súčasťou Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC),“ vrátane „všetkých jej členov z Európskej únie“. Medzi nimi sú aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH), český minister zahraničných vecí Jan Lipavský či britská ministerka Nus Ghaniová.Preto Lexmann, ktorá je spolupredsedníčkou Medziparlamentnej aliancie pre Čínu (IPAC), spolu s ďalšími 15 europoslancami a členmi IPAC poslali spoločný list predsedom národných parlamentov EÚ a Európskeho parlamentu, v ktorom žiadajú o pomoc pri vytváraní väčšej ochrany európskych parlamentov pred kybernetickými hackerskými útokmi a širším zasahovaním do demokratických procesov zo strany autoritárskych režimov. Na Slovensku bol list zaslaný dočasnému predsedovi NR SR Petrovi Žigovi.„Európska únia a členské štáty musia rýchlo zlepšiť kybernetickú bezpečnosť a širšiu inštitucionálnu a spoločenskú odolnosť voči zasahovaniu zo strany Komunistickej strany Číny a iných autoritárskych režimov. Od ekonomického nátlaku cez špionáž, kybernetické útoky až po škodlivý obsah poskytovaný našim deťom prostredníctvom sociálnych aplikácií, ako je TikTok; tieto najnovšie útoky opäť ukazujú, že totalitný režim v Číne dnes predstavuje najkomplexnejšiu hrozbu pre našu slobodu a bezpečnosť,“ dodáva Lexmann a zdôrazňuje, že aj preto musíme pokračovať v znižovaní našej závislosti od čínskeho režimu, pretože len tak obmedzíme vlastnú zraniteľnosť a posilníme našu odolnosť a sebestačnosť.