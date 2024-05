Hodnota stravných lístkov sa čoskoro zvýši, porastú aj finančné príspevky na jedlo

31.5.2024 (SITA.sk) - Sumy stravného a príspevky zamestnávateľa na stravovanie sa budú zvyšovať. Upozornil na to odborník na dane a odvody Jozef Mihál Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR v apríli 2024 dosiahol nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní oproti mesiacu jún 2023 hodnotu nad 5,3 %.Na základe toho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraví a zverejní opatrenie, ktorým sa zvýšia sumy stravného. Ako uviedol Mihál, ak sa s tým rezort poponáhľa, nové sumy budú platiť už od augusta 2024. V opačnom prípade nastanú zmeny v sumách na stravovanie až od septembra 2024.„Pre časové pásmo od 5 do 12 hodín sa suma stravného zvýši na 8,30 eur. Pri práci od 12 do 18 hodín to po novom bude 12,30 eur a pri časovom pásme nad 18 hodín táto suma stúpne na 18,40 eur," uvádza Jozef Mihál.Pri stravovaní zamestnancov sa podľa odborníka na dane a odvody maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo zvýši na 4,57 eur plus príspevok zo Sociálneho fondu. Najnižšia možná hodnota gastrolístka sa zvýši na 6,23 eur. Finančný príspevok na stravovanie sa tiež zvýši, bude najmenej 3,43 eur a najviac 4,57 eur plus príspevok zo Sociálneho fondu.