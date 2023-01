Aj keby sa Nemci zajtra rozhodli, že dodajú Ukrajine svoje tanky Leopard, tie by boli pripravené na boj až v budúcom roku

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Tanky Leopard z nemeckých priemyselných zásob, o ktoré má záujem Ukrajina, nebudú pripravené na dodanie skôr ako v roku 2024.„Aj keby rozhodnutie poslať naše tanky Leopard Kyjivu prišlo zajtra, dodanie by bolo až začiatkom budúceho roka," povedal generálny riaditeľ nemeckej zbrojovky Rheinmetall Armin Papperger pre nedeľník Bild am Sonntag.Firma Rheinmetall má v skladoch 22 tankov Leopard 2 a 88 starších tankov Leopard 1. Avšak príprava týchto tankov pre boj zaberie niekoľko mesiacov a bude stáť stovky miliónov eur, ktoré firma nemôže vynakladať, kým nebude potvrdená objednávka, povedal Papperger.„Tieto vozidlá sa musia úplne rozobrať a prebudovať," dodal šéf spoločnosti Rheinmetall. Informuje o tom web The Guardian.