Medzi Prešovom a Kapušanmi zahynul pri dopravnej nehode 62-ročný muž, so svojou Feliciou sa čelne zrazil s Jeepom

15.1.2023 (Webnoviny.sk) - Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 62-ročného muža, sa stala v nedeľu krátko pred 17:00 na ceste medzi Prešovom a Kapušanmi.Ako informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval Škodu Felicia v smere z Prešova do obce Kapušany, pričom z neznámych príčin prešiel s autom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom značky Jeep, v ktorom sa nachádzal vodič a spolujazdkyňa.„Vodič pri čelnej zrážke utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Druhý vodič a jeho spolujazdkyňa boli prevezení do nemocnice,“ uviedla polícia.Na mieste nehody sú blokované dva jazdné pruhy v smere do Prešova a nachádza sa tam policajná hliadka, ktorá riadi dopravu. Príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.