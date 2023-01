Aj keď boli emócie zmiešané, rozdelenie Československa bolo správne rozhodnutie. Heger aj Fiala ocenili pokojný priebeh

Krok hodnotili predstavitelia oboch krajín

8.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rozdelenie Československa sa uskutočnilo v pokojnej a priateľskej forme a nakoniec to obdivoval celý svet. Práve to, aké má Slovensko dobré vzťahy s Českom, je ukážkou toho, že to bolo správne rozhodnutie.Napriek tomu, že prvotné emócie boli zmiešané, dnes sa ukazuje, že sme sa vybrali cestou samostatnosti a bolo to dobré rozhodnutie, pretože sme sa opäť v Európskej únii stretli za jedným stolom a sedíme tam ako partneri.Práve kvôli silnému bratskému pudu môžeme ostatným krajinám ukazovať jednotu a spoluprácu, a tým vplývať aj na ostatné krajiny. Mimoriadny vzťah Česka a Slovenska pokračuje a každým rokom je silnejší. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger v diskusnej relácii RTVS O 5 minút12, kde diskutoval spolu s českým premiérom Petrom Fialom Pri príležitosti 30. výročia osamostatnenia Slovenskej a Českej republiky diskutovali o míľnikoch vývoja v oboch republikách od rozdelenia, o spolupráci oboch krajín, ako aj o súčasných politických a ekonomických témach a plánoch krajín do budúcnosti.„Ako občan a politológ som udalosti konca Československa veľmi intenzívne prežíval. Aj napriek tomu, že som mal k Československu hlboký vzťah, som ako historik a politológ vedel, že sa štát rozdelí. Išlo mi o to, aby to prebiehalo pokojnou a mierovou cestou, čo sa aj bohato naplnilo, dokonca nad očakávania dobre," uviedol predseda vlády ČR Petr Fiala, ktorý mal v čase osamostatnenia krajín 28 rokov.Doplnil, že je to príklad, ktorý je zmieňovaný v celom svete a je to niečo, na čo môže byť Slovensko aj Česko hrdé.„Spätne hodnotím rozdelenie Československa veľmi pozitívne aj napriek tomu, že podpora rozdelenia v Českej republike vždy bola o niečo menšia než na Slovensku. Bol som presvedčený, že spoločná federácia nie je udržateľná, pretože máme rozdielnu históriu, politickú kultúru, inak prebiehali modernizačné a emancipačné procesy. Očakával som, že k rozdeleniu príde, ale to, ako rýchlo, vľúdne a s dôverou k tomu prišlo, to hodnotím pozitívne," dodal Fiala.Obe krajiny stoja v nasledujúcom roku pred viacerými výzvami. „Na Slovensku je to implementácia dvoch ér, a to reformy a rozpočet. Väčšinu reforiem sme už schválili v parlamente a teraz ich musíme implementovať. Ide o reformy v zdravotníctve, vo vzdelávaní, v podnikateľskom prostredí a tiež v oblasti životného prostredia. Máme investície, ktoré sa postupne dostávajú do regiónov, aby sme Slovensko postavili znovu na nohy," uviedol Heger s tým, že ďalšou dôležitou výzvou je rozpočet na pomoc ľuďom, aby bolo tento rok možné Slovensko preniesť cez nereálne vysoké ceny.„Česko naďalej čelí bezpečnostným výzvam, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine. Musíme veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme zaistili energetickú sebestačnosť a suverenitu a bezpečnosť dotknutých krajín. Musíme zaistiť energie za prijateľné ceny, musíme posilňovať obranu Českej republiky, chceme investovať do dopravnej infraštruktúry, urobiť zmeny v školstve. Musíme tiež vykonať dôchodkovú reformu a konsolidovať verejné financie a znižovať deficity štátneho rozpočtu, čo je súčasne protiinflačné opatrenie," vymenoval Fiala.