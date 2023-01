Svetová banka varuje pred rizikom globálnej recesie

Svetová banka (SB) sa obáva, že ďalšie otrasy by mohli v roku 2023 dostať globálnu ekonomiku do recesie, pričom malé štáty sú obzvlášť zraniteľné. Vyplýva to z výňatku zo správy o ekonomickom výhľade (Global Economic Prospects), ktorá má byť zverejnená v utorok (10. 1.), ale časť z nej je možné nájsť na webovej stránke Open Knowledge Repository.





Podľa SB aj bez ďalšej krízy sa očakáva, že rast svetovej ekonomiky sa v tomto roku prudko spomalí. Prispeje k tomu synchrónne sprísňovanie menovej politiky centrálnych bánk zamerané na obmedzenie veľmi vysokej inflácie, zhoršenie finančných podmienok a pokračujúce problémy v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.Na zmiernenie rizika hospodárskeho poklesu, ako aj dlhovej tiesne na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových ekonomikách (EMDE), je potrebné urýchlené úsilie na globálnej aj národnej úrovni.Banka podľa dokumentu očakáva, že rast investícií zostane pod priemerom za uplynulé dve desaťročia."Je dôležité, aby tvorcovia politiky v rozvojových a rozvíjajúcich sa ekonomikách (Emerging market and developing economies, EMDE) zabezpečili, že akákoľvek fiškálna podpora sa zameria na zraniteľné skupiny, inflačné očakávania ostanú dobre ukotvené a finančné systémy budú aj naďalej odolné," pokračuje správa.Podobné požiadavky vzniesli aj centrálni bankári z celého sveta, ktorí agresívne zvyšujú úrokové sadzby, aby zmiernili cenové tlaky, zatiaľ čo vlády podporujú firmy a domácnosti tým, že im znižujú náklady na energie.Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgieva v prvý deň roka 2023 varovala, že svet čaká "ťažký rok, ťažší ako minulý", a že jedna tretina globálnej ekonomiky sa prepadne do recesie, pretože ekonomiky USA, Európskej únie a Číny sa spomaľujú súčasne.