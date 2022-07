Aj LGBTI ľudia sú tu doma, vraví prezidentka Čaputová, krízam najlepšie odolávajú rozmanité spoločnosti

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosti, ktoré najlepšie pracujú so svojou rozmanitosťou sú tie, ktoré najlepšie odolávajú krízam. Aj keď to možno nevieme, všetci poznáme gejov, lesby alebo transrodových ľudí. Ich život sa odlišuje od predstáv, z ktorých majú niektorí obavy.Dôležité je hľadať si k sebe cestu, viesť dialóg bez invektív a nájsť spôsob, ako môžeme na Slovensku spolu žiť. Pripomenula to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.„Patríte k LGBTI komunite, no zároveň ste naše deti, príbuzní, susedia, spolužiaci, kolegovia. Pracujete v každej jednej profesii vrátane školstva, zdravotníctva či sociálnych služieb. Ste tu doma a problém nie je s vami, ale s tými, ktorí si z vás robia terč pre naplnenie svojich politických cieľov. Slovensko potrebuje aj váš talent a hodnoty, ktoré tvoríte," uviedla prezidentka po stretnutí s jedným z najúspešnejších slovenských startupistov, učiteľkou a odborníčkou na vzdelávanie detí s rôznymi vzdelávacími potrebami a s medzinárodným párom, ktorý sa po 12 rokoch na Slovensku odsťahoval do zahraničia.„Rozprávali sme sa o tom, aké je to byť lesbou či gejom na Slovensku. O šikane a pocitoch menejcennosti, s ktorými sa musia vyrovnať mladí ľudia, o strachu o svojho partnera alebo dieťa, či o chýbajúcich verejne známych vzoroch. Aj pre mňa bolo poučné doplniť si obraz o tom, ako rozmýšľajú nad tým, prečo ostať alebo neostať na Slovensku," dodala Čaputová.