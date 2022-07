Orbán tvrdí, že sankcie voči Rusku nefungujú a Únia potrebuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine novú stratégiu

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia potrebuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine novú stratégiu, keďže sankcie voči Moskve nefungujú.Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán , podľa ktorého sa stratégia musí zamerať na mierové rozhovory a navrhnutie dobrej mierovej dohody, namiesto na vyhranie vojny. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.„Sedíme v aute, ktoré má prepichnuté všetky štyri pneumatiky, je absolútne jasné, že sa vojna takto vyhrať nedá,“ povedal tiež Orbán.Ukrajina podľa neho takto nikdy nevyhrá, „jednoducho preto, že ruská armáda má asymetrickú prevahu“.Orbán opakovane hovorí, že Maďarsko sa nezapojí do vojny na susednej Ukrajine. Tiež sa už skôr vyjadril že Budapešť nepodporí únijné embargá na dovoz ruského plynu, ktoré by oslabili maďarskú ekonomiku.