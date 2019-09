Aj malé české pivovary sa pripravujú na brexit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Praha 7. septembra (TASR) - Malý remeselnícky pivovar Cvikov v malebnej českej dedine neďaleko hraníc s Nemeckom a Poľskom pravdepodobne nepatrí medzi firmy, od ktorých by sa očakávala dôkladná príprava a strategické plány pre brexit.Spolumajiteľ Viktor Tkadlec však stavil na to, že „“ mu pomôže vybojovať si miesto na preplnenom trhu v Spojenom kráľovstve aj po jeho odchode z Európskej únie (EÚ).Pivovar Cvikov je členom skupiny českých pivovarov, ktoré si dali za cieľ preniknúť na britský trh, aj keď hrozí, že krajina odíde z EÚ bez dohody o pokračovaní obchodovania.,“ uviedol Tkadlec, ktorý tento rok na skúšku vyviezol pár „“ barelov (1 barel = 159 litrov) piva do britských krčiem. Dodal, že Cvikov nie je exportný pivovar, ale chcel si otestovať dopyt.Zatiaľ čo veľká časť pozornosti je venovaná tomu, ako sa na prípadné colné bariéry po brexite pripravujú nadnárodné spoločnosti, snahy českých výrobcov remeselného piva ukazujú, ako odchod Británie z EÚ rezonuje na celom kontinente.Združenie výrobcov českého piva založil český právnik Filip Čeladník, ktorý žije v Londýne. Spojil sa so štátnou agentúrou na podporu obchodu - CzechTrade a ešte prd referendom o brexite priviezli na ostrovy vysokokvalitný prémiový ležiak. Potom prišlo referendum v júni 2016, a tak najprv vyčkávali, ale keď sa situácia okolo brexitu začala zamotávať, rozhodli sa predstaviť osem malých pivovarov pod heslom „“.,“ skonštatoval Martin Macourek, vedúci zahraničnej kancelárie CzechTrade. „.“Analytici sa zhodujú, že pivovarníci by sa mali viac ako zavedenia cla po brexite bez dohody báť pádu ostrovnej ekonomiky a zvyšovania nezamestnanosti. Aj bez brexitu sa totiž predaj českého piva v Británii, ktorému dominujú značky Pilsner Urquell, Staropramen a Budvar, v minulom roku znížil takmer o 10 %.Výrobcovia českého remeselného piva musia pre brexit "", uviedol Spiros Malandrakis, manažér spoločnosti Euromonitor v Londýne. „,“ povedal. „.“V prvých troch mesiacoch tohto roka predalo české združenie britským pubom ležiak za 500.000 korún (zhruba 20.000 eur). Šéf pivovaru Cvikov, Tkadlec je rád, že sa môže zapojiť do tohto projektu. Dúfa, že Británia bude mať nakoniec väčší podiel na celkovom odbyte pivovaru. „“ dodal Tkadlec.