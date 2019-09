Rezort školstva:Zo zahraničia prišlo za dobrovoľníctvom 19.280 mladých

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR)– Na Slovensko od roku 2009 pricestovalo zo zahraničia 19.280 mladých ľudí. Láka ich tu dobrovoľnícka práca v rámci programov Európskej únie "", Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.,“ uvádza ministerstvo.Naopak, Slovákov, ktorí vycestovali za dobrovoľníctvom do iných krajín, je menej. Do týchto aktivít sa zapojilo 1350 mladých ľudí, od roku 2009 bolo na ne použitých vyše 11 miliónov eur. Najviac preferovanými krajinami sú Poľsko, Španielsko, Bulharsko, Česko a Rusko.“ priblížil rezort.