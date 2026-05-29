 24hod.sk    Z domova

29. mája 2026

Aj menšie štáty môžu byť silnými partnermi, zdôraznil Pellegrini po stretnutí s premiérom Andorry


Tagy: Andorrská vláda Bilaterálne vzťahy Medzinárodná spolupráca Prezident SR

Prezident SR počas rokovania vyjadril podporu integračnému úsiliu Andorry a akcentoval  význam férového a partnerského prístupu. Slovensko chce naďalej rozvíjať partnerstvo s Andorrským kniežatstvom ...



29.5.2026 (SITA.sk) - Prezident SR počas rokovania vyjadril podporu integračnému úsiliu Andorry a akcentoval  význam férového a partnerského prístupu.


Slovensko chce naďalej rozvíjať partnerstvo s Andorrským kniežatstvom a posilňovať spoluprácu v oblastiach dôležitých pre rozvoj oboch štátov. Skonštatoval to prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini po tom, ako prijal predsedu vlády Andorrského kniežatstva Xaviera Espota Zamoru v Prezidentskom paláci.

Rozvoj bilaterálnych vzťahov


Historicky prvá oficiálna návšteva andorrského premiéra na Slovensku sa konala pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma štátmi. Slovenská hlava štátu tiež ocenila doterajšiu spoluprácu Slovenska a Andorry v medzinárodných organizáciách. Pellegrini tiež zdôraznil význam multilateralizmu v období nárastu geopolitického napätia. Oba štáty podľa neho spája záujem o rešpektovanie medzinárodného práva, podporu dialógu a efektívnu spoluprácu menších štátov v multilaterálnom prostredí.

Vyjadril tiež záujem Slovenska o ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, vrátane ekonomickej spolupráce. Ocenil i pokrok pri rokovaniach o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia. „Som veľmi rád, že práve pri príležitosti tridsiatich rokov našich diplomatických vzťahov môžeme hovoriť o ich ďalšom prehlbovaní. Aj menšie štáty dokážu byť silnými a dôveryhodnými partnermi,“ zdôraznil.

Približovanie Andorry k Európskej únii


Ako informovali z Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini počas rokovania vyjadril podporu integračnému úsiliu Andorry, akcentoval tiež význam férového a partnerského prístupu.

Slovensko podporuje približovanie Andorry k Európskej únii (EÚ) a veríme, že každá krajina, ktorá chce byť súčasťou európskeho priestoru, musí mať férovú možnosť napredovať na základe jasných pravidiel,“ uviedol a v tejto súvislosti otvoril aj tému budúceho smerovania EÚ, jej hospodárskej výkonnosti a schopnosti reagovať na výzvy v ekonomickej a technologickej oblasti.

Únia musí zostať priestorom príležitostí a konkurencieschopnosti. Ak si chce udržať tempo v globálnej súťaži, musí viac podporovať inovácie a menej vytvárať prekážky, pretože nadmerná regulácia môže brzdiť rozvoj a konkurencieschopnosť našich ekonomík,“ zdôraznil.

Riešenia v témach budúcnosti


Slovenská hlava štátu diskutovala s predsedom vlády Andorry aj o rozvoji inovácií, digitalizácii a využívaní umelej inteligencie. Pellegrini pri tom ocenil aj ambíciu Andorry zvýšiť investície do výskumu, prízvukoval, že budúca prosperita a konkurencieschopnosť Európy bude závisieť od schopnosti premeniť technologický pokrok na praktické riešenia pre občanov a ekonomiku.

V rámci rozhovoru sa dotkli aj možnosti praktickej spolupráce v oblasti cestovného ruchu a budovania inteligentných riešení pre štátne služby. Pellegrini podotkol, že i menšie štáty môžu byť aktívnymi tvorcami riešení v oblastiach budúcnosti.

Aj krajiny našej veľkosti môžu prinášať dobré riešenia a byť aktívnymi partnermi pri témach budúcnosti. Digitalizácia, inteligentné technológie či správa dát sú oblasti, kde veľkosť štátu nemusí rozhodovať o sile jeho hlasu,“ uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Aj menšie štáty môžu byť silnými partnermi, zdôraznil Pellegrini po stretnutí s premiérom Andorry © SITA Všetky práva vyhradené.

