Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
Nakupovať v Rajci sa oplatí: Lidl predstavil moderný koncept predajne
Tagy: PR
29.5.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 28. mája otvoril Lidl svoju 182. predajňu na Slovensku.
Najnovšia prevádzka sa nachádza v Rajci, pričom moderný koncept predajne prináša príjemnejší a intuitívnejší nákup. V tomto roku už ide o tretí novootvorený obchod, prvý diskont otvoril v Zákamennom, druhý v Nitre. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Na nové predajne Lidl sa môžete tešiť už čoskoro v Bratislave, Žiline, Giraltovciach či v Kolárove.
"Otvorenie novej predajne Lidl v Rajci vnímam ako pozitívny krok pre ďalší rozvoj mesta a zvýšenie občianskej vybavenosti pre našich obyvateľov. Nová predajňa prinesie širšiu dostupnosť kvalitných a čerstvých potravín, nové pracovné príležitosti a zároveň prispeje k posilneniu obchodnej infraštruktúry v našom meste. Verím, že tento projekt bude prínosom nielen pre obyvateľov Rajca, ale aj pre celý región. Teší ma, že spoločnosť Lidl si pre svoju ďalšiu investíciu vybrala práve naše mesto," uviedol Mgr. Peter Hanus, primátor mesta Rajec. "Zároveň by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto projektu – vedeniu spoločnosti Lidl, projektantom, stavebným firmám, zamestnancom mesta aj všetkým ďalším partnerom, ktorí svojou prácou a spoluprácou prispeli k úspešnému dokončeniu tejto investície," dodal.
V novej prevádzke nájde uplatnenie 25 zamestnankýň a zamestnancov. Lidl v 182 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec už viacnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti aj držiteľom certifikátu Top Employer.
Moderný nákupný zážitok
Nová predajňa v Rajci má predajnú plochu s rozlohou 1 566 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
Zákazníci v súčasnosti očakávajú viac než len funkčný nákup. Chcú orientáciu, inšpiráciu a jednoduchosť. Moderný koncept predajne v Rajci preto prináša nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov v Rajci privítajú širšie uličky, úplne nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Zákazníci sa môžu tešiť na zväčšený priestor hneď za vstupom so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na moderné, špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky. V predajni sa tiež nachádzajú moderné digitálne obrazovky a pre ešte väčšie pohodlie a zrýchlenie nákupu je k dispozícii šesť samoobslužných pokladníc v novom dizajne.
Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.
Dobrý sused aj v Rajci
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z novootvorenej predajne poputuje Farskej charite Rajec. "Farská charita v Rajci už viac ako 10 rokov pomáha rodinám a jednotlivcom v núdzi, viacpočetným rodinám v Rajeckej doline. Sme vďační za možnosť zapojenia do zbierky potravín v novootvorenej predajni Lidl v Rajci. Hlavne v posledných rokoch vnímame, že je veľmi dôležité byť otvorený k potrebám ľudí okolo nás, lebo tým dokážeme pomôcť ľuďom, aby sa nedostali na úplný okraj spoločnosti. Ďakujeme spoločnosti Lidl, že nám v tom pomáha," priblížila Terézia Podolanová, vedúca Farskej charity Rajec.
Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa budú tešiť žiaci Spojenej školy na Lipovej ulici v Rajci. "Šport v našej škole má pevné miesto od jej založenia v roku 1973. Snažíme sa deti viesť k aktívnemu športovaniu. Najväčšiu obľubu majú kolektívne športy, ale aj niektoré atletické disciplíny, stolný tenis či bedminton. Pre túto činnosť je potrebné mať dostatok materiálneho vybavenia, ktoré je častokrát finančne náročné. Preto vnímame každú pomoc v tomto smere za veľmi pozitívnu a prínosnú pre rozvoj telesnej zdatnosti u detí. Účasť súkromných spoločností či iných prispievateľov je v tomto procese vítaná," vysvetlil Marian Paprskár, riaditeľ školy.
Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – v prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nakupovať v Rajci sa oplatí: Lidl predstavil moderný koncept predajne © SITA Všetky práva vyhradené.
