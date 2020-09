Aj my musíme z niečo žiť, protestujú pred úradom vlády hokejisti a Matovičovi adresujú otvorený list (foto)

Ekonomická smrť pre kluby

Hokej môže padnúť

30.9.2020 - Slovenskí hokejisti sa rozhodli, že nezostanú ticho a spoločne zareagujú na avizované opatrenia krízového štábu Slovenskej republiky o zákaze hromadných podujatí vrátane športových od 1. októbra.Dva dni pred štartom najvyššej súťaže Tipos extraligy sa v Bratislave pred Úradom vlády Slovenskej republiky stretli zástupcovia extraligových aj prvoligových klubov, aby vyjadrili verejný protest proti chystaným opatreniam, ktoré viacerí z nich označili za likvidačné. V centre Bratislavy sa zhromaždilo približne 400 členov jednotlivých hokejových klubov.Trojica Michal Sersen, Ivan Švarný a Branislav Rapáč zamierila na Úrad vlády, aby premiérovi odovzdali otvorený list. Jeho obsah by sa dal zhrnúť do dvoch bodov - hokejisti žiadajú, aby mohli hrať, lebo je to ich práca a zároveň apelujú na vládu, aby zabezpečila kompenzácie pre kluby za ušlé zisky z konca uplynulého ročníka dvoch najvyšších súťaží, ktoré sa pre vlnú vlnu koronavírusu nedohrali. K hokejistom sa pridal aj zástupca hráčov z výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu Tomáš Medveď."V liste je zhrnuté, že aj my sme živitelia rodín a musíme z niečoho žiť. Ale okrem športovcov či hercov sa pohybuje v kultúre aj športe veľa ľudí, ktorí sú v zákulisí a nie je ich vidno. Tí všetci potrebujú vedieť, čo sa s nim bude diať, keď sa zatvoria štadióny či divadlá," uviedol Michal Sersen, dlhoročný obranca HC Slovan Bratislava. Na priamu otázku, či sa v piatok 2. októbra začne hrať, odpovedal: "Zatiaľ to vyzerá tak, že sa hrať nebude."Svoj názor na súčasnú situáciu pridal aj útočník Slovana Bratislava Branislav Rapáč. "Vstupenky tvoria 30-40 percent príjmov hokejových klubov a tieto peniaze sú v nedohľadne. Pol roka sme boli ticho, ale nič sa nedialo. Preto je najvyšší čas, aby sme sa ozvali. Uvedomujeme si, že zdravie je na prvom mieste. Práve preto by nám nemali zakazovať šport. Je obrovská chyba, že v krízovom štábe nesedia ľudia, ktorí majú skúsenosti s reálnym športom alebo manažérskou športovou činnosťou. My reálne potrebujeme pomoc. Ak zostane v platnosti to, čo naposledy povedal pán premiér, zápasy nebude možné realizovať. Testovať hráčov aj všetkých účastníkov pred každým zápasom, to by bola ekonomická smrť pre kluby."Hokejistov už v utorok podporil aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Podľa SZĽH zákaz konania športových podujatí, ktorý má vstúpiť do platnosti 1. októbra, znamená vážny problém pre hokej a profesionálny šport na Slovensku."Prijaté opatrenia ústredného krízového štábu SR nespochybňujeme. Naopak, budeme ich s plnou vážnosťou rešpektovať. No stojí za zamyslenie, prečo v krajinách, kde je situácia výrazne horšia, sa športové podujatia konať môžu. Chceme aj z našej pozície vyzvať ľudí, aby boli ohľaduplní a dodržiavali nariadenia ústredného krízového štábu, aby sme sa čo najskôr všetci opäť vrátili k normálnemu spôsobu života," uvádza sa v stanovisku hokejového zväzu, ktorého zástupcovia sa obávajú vážnych ekonomických dopadov na šport vrátane hokeja."Mrzí nás, že hokejová sezóna sa nezačne načas. Spôsobí to našim klubom veľké problémy. Vítame preto snahu vlády kompenzovať ich straty. Tá pomoc však musí prísť čo najskôr. Už v prvej vlne utrpel hokej najväčšiu ranu zo slovenských športov. Ak teraz nepríde pomocná ruka zo strany vlády, šport, ktorý nám dlhé roky robil dobré meno vo svete, môže padnúť," napísal SZĽH.