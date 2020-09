Černákov spoluhráč získal druhý Stanleyho pohár za dva roky, je raritou v expanzívnej ére NHL

Nezanedbateľný podiel na triumfe

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Veľa skvelých hokejistov čaká na Stanleyho pohár celú kariéru a nedočkajú sa ho. A potom je pár takých, ktorým sa to podarilo dvakrát v neprerušenej sérii. Pat Maroon sa stal tretím hráčom v histórii NHL od začiatku expanzívnej éry v sezóne 1967/1968, ktorý získal Stanleyho pohár vo dvoch rokoch po sebe s dvoma rôznymi organizáciami.Vlani sa mu to podarilo s tímom St. Louis Blues a teraz s Tampou Bay Lightning Okrem Maroona za posledných 52 rokov už len Cory Stillman (2004 Tampa Bay a 2006 Carolina, v roku 2005 sa nehralo) a Claude Lemieux (1995 New Jersey a 1996 Colorado) dosiahli na Stanley Cup a zvládli to vo dvoch po sebe idúcich ročníkoch NHL. "Byť v tejto kategórii hráčov je vzrušujúce a nemôžem tomu uveriť. Som šťastný a vďačný aj spoluhráčom, bez ktorých by som to nezvládol," uviedol Pat Maroon na webe NHL.Rodák zo St. Louis nie je hráčom prvého či druhého útoku, ale jeho podiel na zisku striebornej trofeje pre Lightning nie je zanedbateľný. V práve skončenom play-off prispel k celkovému triumfu "bleskov" jedným gólom a piatimi asistenciami v 25 zápasoch. Posledná gólová prihrávka bola mimoriadne dôležitá, lebo ňou pomohol k presnému zásahu Blakovi Colemanovi , ktorý v šiestom finále proti Dallasu spečatil na konečných 2:0. Pre porovnanie, vlani v drese St. Louis si v 26 zápasoch vyraďovacej časti pripísal 7 bodov za 3 góly a 4 asistencie."Obe finálové série aj celé sezóny zakončené Stanley Cupom boli veľmi emotívne. V St. Louis to bola úžasná jazda z posledného miesta v tabuľke, na ktorej bolo mužstvo ešte 2. januára, až k zisku titulu. Tento rok zasa Tampu Bay zastavila v rozlete koronavírusová pauza po 12. marci, potom prišlo play-off v tzv. bubline a špeciálna súťaž bez divákov na jednom mieste. Jedna vec je však rovnaká, bez skvelých spoluhráčov by som nič nedosiahol," podotkol 32-ročný Američan.Maroon nemal zďaleka vydláždenú cestu v NHL. V prvých piatich sezónach zámorskej kariéry odohral v najprestížnejšej hokejovej lige dokopy len dva zápasy. V roku 2007 ho draftovala Philadelphia, ale tri roky hral zväčša v AHL, až kým ho v roku 2010 nevytrejdovali do Anaheimu. Ani tam mu ruže nekvitli. V sezóne 2011/2012 odohral v NHL iba dva zápasy, ale v AHL v tíme Syracuse sa blysol 74 bodmi v 75 zápasoch.Až v sezóne 2013/2014 sa stal plnohodnotným hráčom Ducks, keď v 62 zápasoch nazbieral 29 bodov. Aj tak sa vo februári 2016 musel porúčať do Edmontonu, kde v sezóne 2016/2017 pomohol Oilers kariérnym maximom 27 gólov do play-off a tam až do finále Západnej konferencie. Opäť sa však stal predmetom výmeny a od februára 2018 bol už súčasť tímu New Jersey Devils. Tam sa prezentoval vo zvyšku sezóny 13 bodmi v 17 zápasoch a nasmeroval "diablov" do play-off. Na pravé úspechy s klubom si však musel počkať až po tridsiatke, priniesli mu ich v poradí piata a šiesta adresa v NHL St. Louis a Tampa Bay.Bolo to náročných 65 dní v bubline - bez detí a rodiny a bez všetkých tých vecí, na ktoré sme doma zvyknutí. Na hotelových izbách sme mali aj pochmúrne dni, keď sa nám nič nechcelo, iba spať. Niekedy sme bojovali zo dňa na deň, ale uvedomili sme si, že to robíme jeden pre druhého a ako partia sme sa tvrdou prácou posunuli až k najväčšiemu úspechu," dodal na záver Maroon.Tréner Jon Cooper vzdal úctu Maroonovi, že si našiel miesto v tíme, ktorý je nabitý útočnou kvalitou. V 64 zápasoch skrátenej základnej časti Američan nazbieral 23 bodov za 9 gólov a 14 asistencií a v play-off pridal ďalších 6 bodov. "Je to dobrý spoluhráč a pozná svoju pozíciu veľmi dobre. Som veľmi rád, že máme v tíme hráčov, ktorí vedia prijať úlohy aj bez toho, aby boli najviac vyťažovaní. Pat je jeden z nich. Má skvelú povahu a je charakter. A to z neho robí dobrého tímového hráča," vysvetlil Cooper.