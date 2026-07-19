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19. júla 2026
Aj nákup cez sociálne siete môže podliehať rovnakým pravidlám ako e-shop. Rozhodujú dve dôležité podmienky
Aj pri nákupe cez sociálne siete platia spotrebiteľské práva. Aj tovar zakúpený cez sociálne siete možno za istých okolností vrátiť do ...
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Aj tovar zakúpený cez sociálne siete možno za istých okolností vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Aby mal spotrebiteľ pri nákupe rovnaké práva ako na bežnom e-shope, musí ísť o spotrebiteľskú zmluvu. Splnená tiež musí byť podmienka dištančného spôsobu uzavretia zmluvy. Ide o zmluvu dohodnutú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, teda napríklad profilu na sociálnej sieti. Predávajúci pritom musí byť alebo sa spotrebiteľovi javiť ako podnikateľ. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.
„Aktuálne vznikajú profily, ktoré vystupujú napríklad ako second handy alebo novo vzniknuté značky oblečenia. Veľakrát nemajú sprevádzkované webové stránky a jediná možnosť nákupu je práve cez sociálnu sieť. Spotrebiteľ sa ale môže s tovarom fyzicky zoznámiť až po prevzatí,“ vysvetlila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.
Rozhodujúce je, či ide o spotrebiteľskú zmluvu
Organizácia pripomenula, že aby mal spotrebiteľ pri nákupe rovnaké práva ako na bežnom e-shope, musí ísť o spotrebiteľskú zmluvu. Na strane kupujúceho tak musí vystupovať spotrebiteľ a na strane predávajúceho podnikateľ alebo osoba, ktorá navonok vystupuje ako podnikateľ. Pri posudzovaní, či ide o spotrebiteľskú zmluvu, pritom nerozhoduje len skutočný status predávajúceho, ale aj to, ako sa javí spotrebiteľovi.
Organizácie dTest vysvetlila, že ak okolnosti odôvodnene vedú spotrebiteľa k presvedčeniu, že uzatvára zmluvu s podnikateľom, môže sa spoliehať na ochranu, ktorú spotrebiteľské právo poskytuje. „Naopak, v situáciách založenia profilu z dôvodu predaja svojho starého oblečenia, spravidla nepôjde o podnikateľa. Možnosť odstúpenia bez uvedenia dôvodu sa v týchto situáciách teda neuplatní,“vysvetlila Hekšová.
Pri dištančnom predaji možno odstúpiť od zmluvy
Druhou podmienkou pre zachovanie nároku na odstúpenie do 14 dní od prevzatia tovaru je dištančný spôsob uzatvorenia zmluvy. Ide o zmluvu dohodnutú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku. „Dohodnutá zmluva cez profil na sociálnych sieťach znamená práve dištančný spôsob uzavretia zmluvy a s tým spojenú možnosť využiť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní,“ spresnila riaditeľka dTestu. Spotrebiteľ má pritom aj ďalšie práva, ak mu napríklad príde poškodený tovar, môže ho reklamovať.
Spotrebiteľská organizácia upozornila, že kým podnikateľ predávajúci na e-shope je povinný informovať o svojich kontaktných údajoch či možnostiach odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie, a často tak robí už v obchodných podmienkach, pri predaji cez sociálne siete tieto informácie niekedy chýbajú.
Podľa dTestu by však predajcovia ani v takomto prípade túto povinnosť obchádzať nemali, pri kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie by totiž mohli dostať pokutu. Spotrebitelia by si podľa dTestu tiež mali dávať pozor na anonymné profily na sociálnej sieti. „Pred kúpou tovaru je dobré sa zaujímať aj o ďalšie údaje podnikateľa, ako je jeho adresa, IČ alebo telefónne číslo,“ uzavrela Hekšová.
Zdroj: SITA.sk - Aj nákup cez sociálne siete môže podliehať rovnakým pravidlám ako e-shop. Rozhodujú dve dôležité podmienky © SITA Všetky práva vyhradené.
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