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19. júla 2026

Na Zemplínskej Šírave otvorili unikátne ubytovanie. Noc na vode ponúkne saunu aj vírivku


Tagy: Turistická atrakcia Zemplínska šírava

Na Zemplínskej Šírave pribudla nová turistická atrakcia.



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6a59f5c2b2fb6101451801 676x507 19.7.2026 (SITA.sk) - Na Zemplínskej Šírave pribudla nová turistická atrakcia.

Zemplínska Šírava ponúka novú turistickú atrakciu v podobe výnimočného ubytovania na vode. Ako informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus, projekt nazvaný Noc na vodách Zemplínskej šíravy predstavuje inovatívny koncept udržateľného ekoturizmu. Predstavený bol v areáli Hotela Glamour. Spája v sebe moderný komfort a dizajn s bezprostrednou blízkosťou k prírode.



Spája komfort s dôrazom na udržateľnosť


Cieľom projektu je ponúknuť hosťom zo Slovenska i zahraničia zážitok spojený s pokojom vodnej hladiny. „Projekt otvára dvere pre všetkých, ktorí hľadajú intenzívny relax, dobrodružstvo a únik od každodennej reality,” uvádza krajská organizácia cestovného ruchu.



Moderné plávajúce obydlie má celkovú rozlohu 72 m². Skladá sa z obytnej časti s rozlohou 34 m², kde možno nájsť spálňu s manželskou posteľou, kompletne vybavenú kuchyňu, kúpeľňu a súkromnú saunu, a z veľkorysej vonkajšej terasy s ležadlami a vírivkou s ohrevom vody. „Projekt bol navrhnutý s maximálnym ohľadom na udržateľnosť a životné prostredie, pričom využíva alternatívne, obnoviteľné zdroje energie,” uvádza Košice Región Turizmus.



Okolie ponúka množstvo ďalších zážitkov


Prevádza zážitkového priestoru by mala byť zabezpečená celoročne. Ako uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, košická župa podporila jedinečný houseboat prostredníctvom programu Terra Incognita sumou 70-tisíc eur.



V lokalite možno nájsť aj vhodné podmienky na cykloturistiku, rybolov či vodné športy. „Zemplínska šírava očaruje návštevníkov svojou neopakovateľnou prírodnou scenériou. Nové ubytovanie na vode dokonale dopĺňa mozaiku tunajších atrakcií. Pobyt si tu hostia môžu spojiť napríklad s plavbou na známej vyhliadkovej lodi Labe, návštevou neďalekého Vinianskeho hradu, turistikou vo Vihorlatských vrchoch, wakeboardingom na Vinianskom jazere alebo oddychom v termálnych bazénoch,“ priblížila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.




Zdroj: SITA.sk - Na Zemplínskej Šírave otvorili unikátne ubytovanie. Noc na vode ponúkne saunu aj vírivku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Turistická atrakcia Zemplínska šírava
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