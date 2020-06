Aj o tretie zuby sa treba starať, predĺžite tak ich životnosť

Starať sa o náhradu sa oplatí aj finančne

Na náhradu treba inou kefkou

Domáce majstrovanie sa neodporúča

Náhrada neznamená koniec preventívok

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Aj keď ľuďom s pribúdajúcim vekom obvykle ubúdajú vlastné zuby, neznamená to, že už nemusia venovať takú pozornosť svojej ústnej dutine.Slovenská komora zubných technikov preto pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov 1. októbra odporúča všetkým starším ľuďom, aby sa dôkladne starali nielen o zuby, ale aj o zubné náhrady. Tým si vedia predĺžiť životnosť svojich „tretích zubov“.Takmer každý senior má nejaký druh zubnej náhrady. Pri pevne cementovaných fixných náhradách sú požiadavky na ich údržbu a čo najdlhšiu trvanlivosť takmer rovnaké s nadštandardnou ústnou hygienou.Pri snímateľných zubných náhradách je to okrem toho aj starostlivosť o samotnú vyberateľnú zubnú náhradu. „Životnosť každej umelej zubnej náhrady je individuálna. Keď je však zubná náhrada vyhotovená funkčne, esteticky a z bezpečných materiálov, pravidelnou starostlivosťou sa jej životnosť predĺži,“ hovorí prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Hana Dohálová.Ako pripomína, predĺženie životnosti znamená aj to, že investícia do nej sa aj finančne viac oplatí.Základom údržby zubnej náhrady je pravidelné mechanické očistenie. Na rozdiel od vlastných zubov, kedy sa používajú mäkké zubné kefky s malou hlavičkou a vysokým počtom vlákien, zubnú náhradu je dobré čistiť s tvrdou kefkou.Kefka musí mať tvar, aby bola schopná vyčistiť všetky časti zubnej náhrady.Žiadne namáčanie do čistiacich tabliet podľa prezidentky SKZT nenahradí dôkladné mechanické očistenie. "Tablety sa používajú len na dezinfekciu. Pri nadmernom pôsobení môžu negatívne ovplyvniť materiál, z ktorého je zubná náhrada zhotovená," upozorňuje Dohálová.Seniori by sa však mali vyhnúť akýmkoľvek svojpomocným zásahom do zubných náhrad. Zubní technici totiž nie raz už dostali do rúk takú zubnú protézu, ktorú sa ich majiteľ snažil svojpomocne zlepiť, obrúsiť či dokonca ohnúť nahriatím.Svojpomocným zásahom do zubných protéz si však seniori môžu nielen poškodiť zdravie, ale zároveň môžu stratiť aj záruku na zubnú náhradu, ktorú by šikovný zubný technik ešte vedel opraviť.Mnohí seniori si myslia, že so zubnými náhradami nie je potrebné chodiť k zubnému lekárovi tak často a pravidelne ako so svojimi vlastnými zubami. Aj keď je zubná náhrada vyhovujúca, pravidelná kontrola u odborníka spravidla zabezpečí predĺženie jej životnosti.„Pacienti so zubnými náhradami by mali chodiť na preventívne prehliadky ako ostatní pacienti, aj keby nemali jediný svoj vlastný zub. Zubný lekár totiž kontroluje nielen zuby, ale aj ďasná a stav a funkčnosť zubných náhrad. Tie môže následne zubný technik opraviť, alebo vyrobiť úplne nové," vysvetlila Dohálová.Situácia v ústnej dutine pacienta sa s pribúdajúcim vekom mení a vhodné doplnenie chýbajúcich tkanív do funkčnej zubnej náhrady môže tiež ušetriť peniaze za novú zubnú náhradu, uzavrela prezidentka komory zubných technikov.Informačný servis