SPOTS #16: Unikátna vernisáž Čistej duše vo virtuálnej realite

17.6.2020 (Webnoviny.sk) -Pop-up projekt s mottom "Unique places to celebrate art!" už niekoľko rokov prezentuje tvorbu mladých umeleckých talentov na výnimočných, opustených a bežne neprístupných miestach prevažne v Bratislave. Aj tentokrát zostávame v hlavnom meste, kde predstavíme jedinečnú vernisáž autorky s neznámou identitou. Všetkým známe výroky, ktoré Čistá duša s nepatrnými obmenami premieňa na mrazivo pravdivé, však sprístupníme pre celý svet. Nezáleží teda, či si z Blavy, bývaš v Poprade alebo si na pobyte v Čechách. Súčasťou môžeš byť z akéhokoľvek miesta.Spots 16 bude reálny streetartový počin. Slovenská Čistá duša, stále anonymný tvorca skrývajúci sa pod hlbokým pseudonymom, zaplavuje slovenský internet naozaj zmysluplným obsahom. Stovky jej diel budú vďaka rozšírenej virtuálnej realite už naveky aplikované na konkrétne miesta v Bratislave. Čaká ťa tak spojenie umenia a fascinujúcich miest použitím najmodernejších technológií.Kráčať budeš v reálnom priestore 3 opustených nádrží, v ktorých sa budú myšlienky Čistej duše rozpínať už naveky. Vďaka smartfónu uvidíš aj to, čo oko bežným pohľadom nezachytí. Každé jej dielo bude existovať s vlastnou GPS súradnicou, a tak sa z neho stane nevšedný streetart, doplnený o "živé animácie", ktoré existujú iba vo virtuálnom svete. "Pomocou 3D modelu prenesieme celú túto animovanú expozíciu k tebe domov. Tvoj telefón pretvorí miesto, kde sa práve nachádzaš, na tri rôzne priestory, v ktorých sa budeš môcť 1:1 pohybovať, kráčať, počúvať hudbu, obzerať si diela a zamýšľať sa. Animácie sa budú diať všade okolo teba," vysvetľujú organizátori Spots.Určite sa pýtaš, o ktoré bratislavské lokácie ide tentokrát? Prvou je záhadný a nikdy nefunkčný bazén v centre. Málokto asi vie, že ide o najlukratívnejšie situovaný 50-metrov dlhý bazén na Slovensku, skoro úplne pohltený prírodou. Druhou lokáciou je nikdy nedostavaná vodáreň, ktorá už vyše 40 rokov stojí v lese nad Bratislavou. Vstúpiť do nej však nie je možné. Vďaka mohutným stĺpom a ozvene v nej človek dostáva ľadovo mrazivý zážitok. Treťou vybranou lokalitou pre Spots 16 je neobjavený bazén, ktorý nemá ani meno. V hlbokom podzemí, pod jednou zo známych industriálnych pamiatok hlavného mesta, sa nachádza spleť chodieb, na ktorých konci je veľmi tmavý, čierny bazén. Javí všetky známky a detaily bazénu, no na kúpanie nikdy využitý nebol.Všetky tieto miesta ti prinášame vďaka Jägermeister a nadupaným chlapcom z AKULAR – unikátna platforma na vizualizáciu 3D modelov v rozšírenej realite. Tou ťa prenesieme do tohoto fyzicky skutočného prostredia a zhmotníme myšlienky Čistej duše do vernisáže, ktorá u nás nemá obdoby.