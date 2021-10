Aj okres Humenné bude od pondelka čierny, do kina sa dostanú len zaočkovaní a sprísnia sa aj ďalšie opatrenia

Na mestský úrad len s respirátorom

Okresu môže pomôcť viac zaočkovaných

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Okres Humenné sa od pondelka 1. novembra zaradí v rámci platného COVID automatu medzi tzv. čierne okresy. V súvislosti s prechodom do najprísnejšieho stupňa ohrozenia zasadol vo štvrtok 28. októbra krízový štáb mesta Humenné, v rámci ktorého sa určili opatrenia v mestských zariadeniach.Ako v tejto súvislosti informovala Veronika Lattová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, materské a základné školy pokračujú v prezenčnom vyučovaní s výnimkou tried, v ktorých je nariadené karanténne opatrenie. „Zmena nastane v Základnej umeleckej škole a Centre voľného času Dúha, kde skupinové vyučovanie bude prebiehať dištančne. Individuálne vzdelávanie pokračuje prezenčne,“ uviedla Lattová.Nemenia sa úradné hodiny na mestskom úrade. Vstup a pobyt v budove je povolený iba s respirátorom. Tri denné centrá pokračujú v prevádzke, avšak v režime kompletne zaočkovaní.Denné centrum na Laboreckej ulici má povolenú kapacitu 100 ľudí, na Štefánikovej 55 a na Duchnovičovej 70. V komunitnom centre v lokalite Podskalka je kapacita 64 kompletne zaočkovaných osôb.Športové podujatia budú s maximálnou kapacitou 100 divákov, a to len v režime kompletne zaočkovaní. Rovnaké opatrenia platia aj pre verejné korčuľovanie alebo neorganizovaný šport v prípade prenájmu haly alebo ľadovej plochy.Aj pre návštevu kina Fajn platí režim kompletne zaočkovaní. Maximálny počet miest na sedenie je 100. Turisticko-informačné centrum v budove Mestského kultúrneho strediska bude prevádzkované v režime OTP.Ako pripomenul Marián Škuba z tlačového referátu humenskej radnice, aby okres nebol v čiernej farbe, potrebuje dosiahnuť 65-percentnú hranicu zaočkovanosti ľudí starších ako 50 rokov. Na začiatku tohto týždňa chýbalo do splnenia tejto hranice, pri zaočkovanosti na úrovni 61,7 percent ľudí tejto vekovej kategórie, zaočkovať ešte 440 osôb.Možnosť zaočkovať sa bude mať verejnosť v Humennom, aj bez registrácie či pozvania, už v piatok 29. a v sobotu 30. októbra v obchodnom centre Avenue na Štefánikovej ulici v Humennom od 10:00 do 17:00. Predložiť je potrebné občiansky preukaz a kartu poistenca. Očkovať sa bude jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson . Pre oba očkovacie dni je zakontrahovaných spolu 500 vakcín.