Šírenie koronavírusu môže spomaliť zodpovedné využívanie samotestov. Školy aj nemocnice ich dostanú 10 miliónov kusov od Siemens Healthineers

Rodičia, testujte už pri prvom podozrení

Test je nutné vykonať správne

29.10.2021 (Webnoviny.sk) -Počet pozitívne testovaných na koronavírus rapídne stúpa a slovenské okresy sa na základe covid automatu dostávajú do čoraz horších fáz. Spôsob, akým odhaliť nákazu a včas tak zabrániť jej šíreniu, je aj testovanie. Dôležitú dodávku v celkovom počte 10 miliónov antigénových testov CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test na Slovensko realizuje v týchto dňoch spoločnosť Siemens Healthineers. Testy spĺňajú všetky kritériá pre potreby samotestovania. Spolu s využitím existujúcich rezerv a novej dodávky je plánovaná distribúcia samotestov nasledovná: celkovo 4,8 milióna testov, je vyčlenených pre rezort školstva, ďalších 1,2 milióna pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 1,8 milióna pre ministerstvo hospodárstva a 3,2 milióna testov pre rezort zdravotníctva.Veľká časť samotestov CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test bude distribuovaná práve do škôl. Zo strany rodičov žiakov je totiž o antigénové testovanie v domácom prostredí veľký záujem. Nájdu sa však aj takí, ktorí test využijú až vo chvíli, keď sa ich deti dostanú do kontaktu s pozitívnou osobu. Žiaci však vytvárajú spojenie medzi rodinami a širokým školským kolektívom a preventívne opatrenia ako testovanie sú tak ešte dôležitejšie. Siemens Healthineers v rámci zodpovednosti a prevencie šírenia pandémie odporúča ľuďom využívať samotesty už pri prvých, hoci aj slabých príznakoch."Za bežných okolností sa jeseň nesie v znamení chrípkovej sezóny. Posledné dva roky nás však sužuje pandémia koronavírusu, ktorá má na našu krajinu a celý svet drastický dopad. Oba vírusy môžu mať podobné príznaky a často ich mylne prisudzujeme práve obyčajnej chrípke. Treba byť však zodpovedný a už pri najmenšom podozrení využiť možnosť samotestovania, aby sme vedeli efektívne zachytiť vírus a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu," hovorí Peter Znášik, vedúci Divízie laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers Slovensko. Ako pozitívny príklad uvádza krajiny ako Rakúsko, Nemecko či Belgicko, kde sa testovacia stratégia v školách osvedčila.Vykonanie antigénového samotestu je naozaj jednoduché. Vďaka tomu, že na diagnostiku postačuje len výter z prednej časti nosa, sú testy pre žiakov či seniorov komfortnejšie a predstavujú menšiu stresovú záťaž. "Samotestovanie antigénovým CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Testom môžeme prirovnať čisteniu nosa vatovou tyčinkou. Študenti od 12 rokov sa preto môžu otestovať aj sami. Pri menších deťoch do 12 rokov je vhodné, aby na postup samotestovania dohliadala dospelá osoba a postupovala podľa návodu," vysvetľuje Peter Znášik s tým, ževýsledok je k dispozícii do 15 minút.