Aj po predĺžení obilnej dohody Rusi blokujú flotilu prichádzajúcu do prístavu Pivdennyj, trvá to už takmer mesiac

Nekontrolujú a neregistrujú lode

Dohodnuté podmienky neplatia

21.5.2023 (SITA.sk) - Rusko už takmer mesiac blokuje flotilu lodí prichádzajúcu do najväčšieho prístavu v rámci dohody o vývoze obilia po Čiernom mori. Na Facebooku o tom informoval tlačový odbor ukrajinského ministerstva rozvoja spoločenstiev, územia a infraštruktúry.„Je potrebné poznamenať, že aj po obnovení dohody Ruská federácia naďalej blokuje flotilu prichádzajúcu do najhlbšieho morského prístavu na juhu Ukrajiny v Pivdennom. V súčasnosti je prevádzka tohto prístavu pozastavená z dôvodu nedostatku flotily,“ uviedlo ministerstvo.Podľa Ukrajincov ruská strana neustále jednostranne odmieta kontrolovať a registrovať lode smerujúce do spomenutého prístavu bez vysvetlenia dôvodov. V piatok boli skontrolované tri lode, ktoré idú naložiť tovar do prístavov v Odese a Čornomorsku.„Ruská delegácia súhlasila v sobotu s vykonaním siedmich kontrol prichádzajúcej flotily do prístavov Odesa a Čornomorsk, ale vykonala len dve. Všetky kontroly pre prístav Pivdennyj Rusko opäť vymazalo z registračného zoznamu a plánu kontrol,“ dodalo ukrajinské ministerstvo, ktoré uviedlo, že Rusi v týchto praktikách pokračovali aj v nedeľu, pričom do Pivdenného neprišla žiadna loď z plánovaných štyroch.„Takúto deštruktívnu politiku vykonáva agresorská krajina už takmer mesiac, od 29. apríla,“ poznamenali Ukrajinci.V súčasnosti sa podľa nich v Pivdennom nachádza viac ako 1,5 milióna ton poľnohospodárskych produktov pre desať krajín sveta vrátane štátov z Afriky a Ázie. Tie musí odviezť dovedna 26 lodí, ktoré však naďalej čakajú na kontrolu v teritoriálnych vodách Turecka.Ukrajinská strana sa obrátila na partnerov dohody, aby tento problém vyriešili, keďže nepúšťanie lodí do prístavu Pivdennyj je dôkazom toho, že dohoda o obilí nefunguje za podmienok podpísaných všetkými stranami.Rusko tento týždeň súhlasilo s predĺžením dohody o vývoze obilia po Čiernom mori o ďalšie dva mesiace. Nová dohoda platí do 18. júla.Dohodu, ktorá umožnila Ukrajine vyvážať obilie po Čiernom mori a zmierniť tak globálnu potravinovú krízu zhoršenú ruskou vojnou, sprostredkovali vlani v lete Turecko a OSN.Podľa Európskej komisie predstavuje Ukrajina 10 % svetového trhu s pšenicou, 15 % trhu s kukuricou a 13 % trhu s jačmeňom. Je tiež kľúčovým globálnym „hráčom“ na trhu so slnečnicovým olejom.