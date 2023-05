Alojz Hlina je späť, do volieb pôjde na kandidátke strany Sloboda a Solidarita z posledného miesta

21.5.2023 (SITA.sk) - Aktivista a politik Alojz Hlina pôjde do nadchádzajúcich parlamentných volieb na kandidátke strany Sloboda a Solidarita . Vyplýva to z jeho kampaňových letákov. Hlina bude konkrétne kandidovať zo 150. miesta.Sloganom Hlinu v predvolebnej kampani bude "Ak umrie pravica, umrie demokracia".„Na kandidátku Sasky prináša svoje srdce. To vždy patrilo slabším, podvedeným a tým menej šťastným," uvádza sa na letákoch.Hlinova platforma Umiernení ešte vo februári tohto roku opustila stranu Dobrá voľba a Umiernení . Dôvodom bol nesúhlas s rozhodnutím predsedníctva vstúpiť do rokovania o predvolebnej spolupráci s Hlasom-SD