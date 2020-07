Aj predseda najvyššieho súdu Šikuta chce navrhnúť kandidáta na generálneho prokurátora

Počas funkcie spoznáva množstvo prokurátorov

Novela je v pripomienkovom konaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Právo navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora by podľa Najvyššieho súdu SR (NS SR) mal mať aj jeho predseda. Uvádza sa to v pripomienke, ktorú NS SR adresoval k novele zákona o prokuratúre z dielne Generálnej prokuratúry SR (GP SR) „Predseda najvyššieho súdu sa v rámci pôsobenia vo funkcii sudcu a zároveň predsedu najvyššieho súdu môže stretnúť a spoznať prácu množstva kvalitných prokurátorov, z ktorých by mohol v prípade priznania návrhového práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora,” konštatuje NS SR.Priznaním práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora predsedovi najvyššieho súdu by sa podľa názoru NS SR vhodne doplnila paleta navrhovateľov o predsedu najvyššej inštancie všeobecného súdnictva, ktorá nevyhnutne prichádza do kontaktu s prácou prokurátorov.„V neposlednom rade podporujeme svoj návrh tým, že predseda najvyššieho súdu má právo navrhnúť kandidáta v prípade voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa realizuje za obdobných pravidiel ako predkladateľom navrhnuté pravidlá voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora,” dodal NS SR.Podľa novely zákona o prokuratúre z dielne generálnej prokuratúry by návrhy kandidátov na generálneho prokurátora mali právomoc do parlamentu predkladať poslanci, Rada prokurátorov SR, generálny prokurátor, predseda ústavného súdu, predseda Súdnej rady SR na základe uznesenia rady, verejný ochranca práv a vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva.Rada prokurátorov by pritom predkladala mená kandidátov, ktorých zvolili na zhromaždeniach samotní prokurátori. Novela z dielne GP SR je momentálne v štádiu ukončeného medzirezortného pripomienkového konania.Iná novela zákona o prokuratúre, ktorú vypracovali poslanci vládnej koalície a už prešla hlasovaním v parlamente, takisto upravila možnosť navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora.Podľa tejto novely môžu kandidátov okrem poslancov navrhovať aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov, právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Novela momentálne čaká na podpis hlavy štátu. Predsedom NS SR je od 20. mája 2020 Ján Šikuta.