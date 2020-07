Pohotový zákrok diaľničných policajtov zachránil kamionistovi život, počas jazdy mu zlyhalo srdce (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Diaľniční policajti zachránili život kamionistovi, ktorému pred tunelom Branisko zlyhalo srdce. Vodič ležal v kabíne na podlahe a bol modravý. Policajti ho vytiahli z nakloneného vozidla, kde počas celej doby hrozilo, že sa auto prevráti.Ako informovala prešovská krajská polícia, policajti mu ihneď poskytli prvú pomoc. Asi po minúte začal dýchať, no nekomunikoval ani sa nehýbal a po chvíľke znovu upadal do bezvedomia. Pri hliadke sa zastavili okoloidúci záchranári a kamionistu napojili na defibrilátor. Následne na miesto dorazili hasiči a privolaná záchranka.Muža previezli do prešovskej nemocnice, kde ho operovali. Ako uviedla polícia, pán je aktuálne v stabilizovanom stave a zotavuje sa. Na diaľničné oddelenie Branisko dostali záver lekárskeho vyšetrenia. Podľa neho muž prekonal akútny infarkt myokardu so zastavením obehu a úspešnou resuscitáciou, bez poranenia. Lekár potvrdil, že v tomto prípade išlo skutočne o život a duchaprítomní policajti mu okamžitou pomocou zachránili život.