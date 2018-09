Aj rumunský Senát odhlasoval návrh novely ústavy o manželstve

Rumunský parlament na archívnej snímke. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Bukurešť 11. septembra (TASR) - Aj Senát dvojkomorového rumunského parlamentu schválil v utorok v Bukurešti veľkou väčšinou hlasov novelu ústavy, v zmysle ktorého tvoria rodinný zväzok muž a žena, ktorí z vlastnej vôle vstúpili do stavu manželského.Za novelu, ktorú už vlani v apríli schválila Poslanecká snemovňa v Bukurešti, hlasovalo 107 senátorov, ďalší siedmi sa hlasovania zdržali a 13 bolo proti návrhu.Veľký časový posun od schválenia v snemovni súvisí so zámerom vládnucich sociálnych demokratov a liberálov vyčkať si na nadobudnutie platnosti novej legislatívy v súvislosti s plebiscitmi, ktorá fakticky vylučuje z tejto oblasti prezidenta Klausa Iohannisa, najvyššieho predstaviteľa krajiny, ktorý nie je naklonený súčasnej vláde.Definitívne schválenie novely, ktorá prekazí v Rumunsku prijatie zákona o manželstve osôb rovnakého pohlavia, si vyžaduje ešte platné a úspešné referendum, ktoré sa v zmysle platnej legislatívy uskutoční do 30 dní, konkrétne v nedeľu 7. októbra.Ešte predtým by úpravu mali preskúmať aj členovia rumunského ústavného súdu, ktorí posúdia, či neprekračuje hranice ústavnosti, vyplýva zo správy tlačovej agentúry MTI.Ešte platná rumunská ústava definuje manželstvo len ako zväzok medzi dvoma manželmi.Návrh novely predložila do parlamentu ešte v roku 2016 občianska iniciatíva spoločne s podpornými podpismi troch miliónov ľudí, ktoré zozbierala s podporou historických cirkví jej strešná organizácia Koalícia za rodinu.