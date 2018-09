Starosta R. Števčík podal pre falošné letáky trestné oznámenie

Na archívnej snímke starosta bratislavského Starého Mesta Radoslav Števčík. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) – V súvislosti s falošnými volebnými letákmi, ktoré sa objavili cez víkend v niektorých schránkach alebo rozhádzané v bratislavskom Starom Meste, padlo už prvé trestné oznámenie. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania ho v utorok na Okresnej prokuratúre Bratislava I podal súčasný starosta Radoslav Števčík. Trestné oznámenie chce podať aj kandidátka Dana Kleinert, ktorá sa od letákov dôrazne dištancuje.píše Števčík v podanom trestnom oznámení. Poukazuje tiež na to, že ako autor, resp. pôvodca letáku je uvedené Lepšie Slovensko.poznamenal Števčík s tým, že profil s rovnakým menom na sociálnej sieti útočí na neho i ďalších kandidátov v komunálnych voľbách. Ako uviedol, kandiduje ako nezávislý. Zdôraznil, že sa neuchádza o podporu žiadnej politickej strany a odmieta podporu strany Smer-SD.Od letákov sa už v uplynulých dňoch dôrazne dištancovala kandidátka na starostku Dana Kleinert.uviedla v pondelok (10.9.) pre TASR Kleinert. Trojnásobný poslanec Martin Borguľa pri ohlasovaní kandidatúry na staromestského starostu v utorok uviedol, že zo strany Smer-SD vystúpil v apríli a kandiduje ako nezávislý a podľa jeho slov bez skrytej podpory politických strán a sponzorov.Na antikampaň prostredníctvom sociálnych sieti či emailov zareagovala už v auguste Zuzana Aufrichtová, kandidátka SaS, Zmena zdola, OKS, OĽaNO, Sme rodina a Nova.uviedla. Ako tvrdí, keď sa na záver dňa premiestni do inej mestskej časti, neznamená na to, že v nej býva, ale len to, že v nej prespáva.