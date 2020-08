Aj Sekera si zahrá 2. kolo play-off NHL, Pánik za stavu 0:0 zahodil veľkú šancu a Washington končí (video)

Sekera ešte v play-off nebodoval





21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Po Zdeno Chárovi Jaroslavovi Halákovi (obaja Boston ) a Erikovi Černákovi Tampa Bay ) si v 2. kole play-off NHL zahrá aj ďalší slovenský hokejista - Andrej Sekera . Skúsený obranca odohral 15:24 min vo štvrtkovom súboji, v ktorom Dallas zdolal Calgary 7:3 a sériu 1. kola play-off Západnej konferencie ovládol 4:2.Už 1. kolo play-off na Východe znamenalo stop pre jedného z favoritov Washington. Tím okolo ruského kapitána Alexa Ovečkina prehral s New Yorkom Islanders 0:4 a v sérii zaostal rovnako výrazne 1:4. Spolu s Ovečkinom sa s play-off lúčia aj útočník Richard Pánik a obranca Martin Fehérváry Dallas predviedol proti Calgary pôsobivý obrat. Na časomere svietilo ešte len 6:34 min v prvej tretine, keď po strele Rasmusa Anderssona brankár Dallasu už po tretí raz lovil puk zo svojej bránky.Po ľadovej sprche z úvodu zápasu však hráči Dallasu zdvihli hlavy a ešte do konca prvej polovice prvej tretiny produktívny fínsky obranca Miro Heiskanen znížil na 1:3. Pravý obrat však prišiel v druhej tretine, v ktorej prebudené "hviezdy" nastrieľali prekvapenému súperovi päť gólov.Prím hral ruský krídelník Denis Gurianov, ktorý v rozpätí štrnásť a pol minúty dosiahol hetrik a pridal aj jednu asistenciu. Svoj parádny výkon zavŕšil štvrtým gólom v polovici tretej tretiny, ktorým zavŕšil triumf Stars na 7:3.Až dosiaľ v ôsmich zápasoch play-off mal 23-ročný rodák z Togliatti na konte iba 2 góly. Sekera sa predviedol jedným bodyčekom, v ôsmich zápasoch play-off ani raz nebodoval a nazbieral 6 mínusiek.Rovnako suverénne ukončili sériu aj hráči New Yorku Islanders proti Washingtonu. Dva góly Anthonyho Beauvilliera v prvej polovici zápasu a shutout Semiona Varlamova s 21 zákrokmi stáli za triumfom 4:0.Zatiaľ čo hráči Capitals sa len bezmocne prizerali vlastnej útočnej neschopnosti, nečakaný líder "ostrovanov" Beauvillier si vylepšil svoje skóre v 9 zápasoch play-off na 6 gólov a 3 asistencie. Zaradil sa k najlepším dvom strelcom vyraďovacej časti Bo Horvatovi z Vancouveru a Nazemovi Kadrim z Colorada."Len sa snažím vydať zo seba to najlepšie a pomôcť tímu, ako sa len dá. Je to môj hlavný zámer už niekoľko týždňov. Príliš o tom nepremýšľam, iba hrám a funguje to," skonštatoval Beauvillier na webe NHL. "Sériu rozhodli naše chyby v úvodných zápasoch. Snažili sme sa o comeback, ale... Vždy je to ťažké prežuť, keď končíte v play-off. Momentálne sa s tým už nedá nič robiť, len sa dívať dopredu," vravel Ovečkin, ktorý v zápase číslo 5 nebodoval, ale pripísal si tri mínusky.Vývoj zápasu číslo 5 mohol ovplyvniť Richard Pánik, ale v 9. min prvej tretiny za stavu 0:0 nepremenil veľkú príležitosť, keď sa po prihrávke Brendena Dillona sám ocitol pred Varlamovom. Pre krátkosť času sa rozhodol zakončiť bez prípravy, ale trafil len do gólmana Islanders.Vzápätí šiel na trestnú lavicu Pánikov spoluhráč Nic Dowd a Beauvillier v presilovke strelil prvý gól zápasu. Pánik celkovo odohral 13:16 min a k jednej strele na bránku pridal aj dva bodyčeky a dve trestné minúty. S play-off sa rozlúčil so zápisom 1 gól a 2 mínusové body. Dosiahol ich v ôsmich zápasoch. Obranca Martin Fehérváry pauzoval v druhom zápase po sebe zo zdravotných dôvodov.Hráčom NY Islanders stačilo na postupové víťazstvo iba 15 striel na bránku, v ktorej stál Braden Holtby. Posledné dva góly dosiahli zverenci trénera Barryho Trotza už do opustenej bránky Washingtonu. Práve Trotz doviedol Capitals pred dvoma k rokmi k zisku Stanleyho pohára. Teraz ich zastavil v rozlete skôr, ako by si to sami vedeli predstaviť."Títo chlapci zostanú navždy šampiónmi v mojej mysli. Táto séria bola špecifická. Na jednej strane pekné spomienky a na druhej túžba byť konkurencieschopný s ďalšou skupinou hráčov. Vo vnútri som cítil rozpoltenosť, ale nechcel som prehrať," uviedol Trotz.