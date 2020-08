Ronald Koeman chce v FC Barcelona udržať Messiho a vrátiť katalánsky klub na vrchol

Žiadna trofej pre Barcu

Zmeny budú potrebné

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nový tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona Ronald Koeman nevie, či sa mu podarí presvedčiť hviezdneho Lionela Messiho , aby zostal v katalánskom mužstve.Päťdesiatsedemročný Holanďan to uviedol ešte v stredu večer na svojej úvodnej tlačovej konferencii v pozícii hlavného kormidelníka "blaugranas". Vedenie klubu ho v stredu vymenovalo za nástupcu Quiqueho Setiéna , ktorý tím viedol od januára 2020.Podľa webu BBC Sports aj ďalších médií je Argentínčan Messi nespokojný, keďže v sezóne 2019/2020 po viac ako dekáde nezískal s FC Barcelona žiadnu trofej."Stále má s klubom zmluvu a je hráčom FC Barcelona," vyhlásil Koeman. Obratom však dodal, že Messi bude prvý hráč, s ktorým sa bude zhovárať."Musím sa s ním porozprávať, keďže je kapitán. Budem hovoriť aj s ďalšími, ale čo sa týka Messiho, tak verím, že s nami zostane," doplnil nový kouč.Koeman bez rozmýšľania označil Messiho ako najlepšieho hráča sveta. "Každý chce mať v tíme najlepšieho futbalistu planéty, nikto nechce hrať proti nemu. Každý tréner by rád pracoval s takým futbalistom, pretože je to hráč, ktorý sám dokáže rozhodovať zápasy," myslí si holandský tréner.Ronald Koeman sám v minulosti hral za FC Barcelona v rokoch 1989 - 1995, neskôr bol v tomto tíme asistentom trénera Louisa van Gaala Nový kouč prezradil aj to, čo je jeho plánom pri mužstve. "V prvom rade musíme ukázať iný obraz, aký bolo možné vidieť v minulotýždňovom štvrťfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov pri vysokej prehre 2:8. To nebola Barca, ktorú chceme vidieť my alebo naši fanúšikovia," prezradil Koeman podľa BBC Sports."Každý musím byť šťastný, že môže nosiť dres tohto klubu. Musí zo seba vydať všetko. Ak toto dokážeme, obraz bude úplne iný ako minulý týždeň. Budeme tvrdo pracovať na tom, aby sme vybudovali silný tím, budú však potrebné isté zmeny. Musíme späť získať prestíž. Bude to veľká výzva, ktorá nebude jednoduchá. Barca si totiž vždy žiada od každého len to najlepšie. Barcelona je stále najväčším klubom na svete a musíme teraz zapracovať na tom, aby sa vrátila na pozície, na ktorých kedysi bola. V tíme je dostatok kvality na to, aby sme dosahovali omnoho lepšie výsledky a získavali trofeje," dodal Koeman.