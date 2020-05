Aj skupinové poistenie zamestnancov má svoje trendy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo bežní ľudia vnímajú poistenie ako produkt pre jednotlivca, moderní zamestnávatelia už roky zaraďujú skupinové poistenie do svojej benefitnej štruktúry pre zamestnancov.Rovnako ako individuálne životné, či investičné poistenie, aj tento druh poistenia prechádza svojím vývojom a trendmi, ktoré zohľadňujú trh a požiadavky spoločností. "Historicky si firmy najčastejšie vyberali poistenie invalidity alebo smrti zamestnanca. Posledných päť rokov ale pozorujeme, že programy sa sústredia viac na životný štýl, teda poistenie s výplatou poistného plnenia pri diagnóze závažného ochorenia, alebo kompenzácie pri práceneschopnosti, ktorá vyrovnáva rozdiel medzi výplatou nároku zo Sociálnej poisťovne a mzdou zamestnanca," vysvetlil riaditeľ oddelenia pre spoluprácu s korporátnou klientelou zo spoločnosti MetLife Adrián Strečko.Populárne medzi zamestnávateľmi sú aj jednoduché programy cestovného poistenia , pri ktorých sú poistení automaticky všetci zamestnanci cestujúci v mene zamestnávateľa do zahraničia. Poistenie sa vzťahuje na neočakávané situácie súvisiacie so zdravím, osobnými vecami, zrušením či prerušením cesty alebo meškaním lietadla. Poistenie automaticky platí aj v rámci SR a najmä pokrýva určité dorovnanie životného štandardu v prípade nečakanej situácie."Aby si zamestnanec vedel udržať komfort a finančné zabezpečenie, pre zamestnávateľov sa odporúča mať v prípade pracovných úrazov okrem povinného poistenia uzavreté aj vhodné komerčné poistenie. Takisto je vhodné mať k základnému zdravotnému poisteniu dojednané aj cestovné poistenie, keďže práve to pokrýva repatriáciu, stratu alebo poškodenie batožiny, obsahuje asistenciu a pokrýva aj náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach v Európe," priblížil Strečko.MetLife spravuje viac ako 600 skupinových poistných zmlúv pre rôznych zamestnávateľov, pričom tieto firmy priemerne prispievajú na komerčné poistenie zamestnanca sumou sedem eur mesačne. Poisťovňa ponúka aj menej tradičné riešenia pre zamestnávateľov. "Poistením sme kryli razičov tunelov v Nórsku, osoby pri výstavbe továrne v Nigérii, brigádnikov pri príprave hudobného festivalu, zamestnancov kameňolomu, či vodičov z povolania," dodal na záver Strečko.MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte http://www.metlife.sk MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností ("MetLife") jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.Informačný servis