Majitelia fitnescentier diaľnicu zatiaľ úplne nezablokovali. Matovič ich pozval na úrad vlády

Majitelia fitnescentier diaľnicu teda zatiaľ úplne nezablokovali, autá sa pohybujú rýchlosťou 30 až 40 km/h v troch pruhoch. "Nejde teda o blokádu, ale pomalú jazdu." informovala nás redaktorka TV Markíza Ľubica Janíková, ktorá je priamo na mieste. Vážnejšie problémy na diaľnici zatiaľ nikto nehlási, vodiči sa pri vjazde do hlavného mesta zdržia aj vyše pol hodiny.

So zdržaním do 35 minút musia vodiči rátať v smere z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji a do Bratislavy. Polhodinové zdržanie hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy. Informuje o tom Stellacentrum.

Matovič: Ak budú majitelia posilňovní blokovať D1, urobím z toho trestný čin

Ak budú majitelia fitness centier blokovať v pondelok diaľnicu, predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom. Ak D1 blokovať nebudú, navrhne ich odškodnenie. Premiér to uviedol v nedeľu večer na sociálnej sieti s tým, že o otvorení fitness centier rozhodne iba konzílium odborníkov. Majitelia fitnescentier mu ale odpovedali, že neustúpia.

ZDROJ: Facebook/Igor Matovič

Matovič vo svojom statuse na sociálnej sieti avizuje, že v pondelok dopoludnia zasadne opätovne konzílium a bude riešiť okrem iných tém aj možné otvorenie fitness centier a ostatných vnútorných športovísk. Dodal tiež, že v prípade, ak konzílium nechá fitness centrá zatvorené, tak je pripravený v koalícii presadiť odškodné v podobe voľných permanentiek pre osoby nad 40 rokov. Návrh prezentoval podľa vlastných slov aj v utorok (19. 5.) na stretnutí s poslancami za OĽaNO a hlavným hygienikom.

Premiér zároveň varuje, že ak pristúpia majitelia fitness centier k blokáde diaľnice, tak z plánu odškodnenia upustí. „Rovnako blokáda diaľnice spôsobí, že predložím návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin, tak, ako je to v iných civilizovaných krajinách," doplnil premiér. „Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí, bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody," myslí si Matovič.

Majitelia fitnescentier sa aj napriek tomu rozhodli, že od 6.30 h vstup do hlavného mesta blokovať budú. Potvrdil to Pavel Kiseľa z Únie fitness centier Slovenska. "Nie je to z trucu, chceme len otvoriť svoje prevádzky," uviedol.

Matovič pozval majiteľov na úrad vlády

Premiér Matovič pozval v pondelok majiteľov fitnescentier na stretnutie na úrad vlády, ak o to majú záujem. Uviedol to na sociálnej sieti po tom, ako sa rozhodli neprotestovať na diaľnici pri vstupe do Bratislavy.

"Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou," povedal premiér. Zároveň sa poďakoval za to, že majitelia fitnescentier odmietli "politizáciu čisto hygienickej otázky".

Majitelia fitnescentier premávku na diaľnici do hlavného mesta nezablokovali, ale len spomalili. Naďalej však žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.

ZDROJ: Facebook/Pavel Kiseľa

Dôvodom je ignorovanie súčasnej situácie 2300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú takmer 20-tisíc pracovných príležitostí. Štrajkujúci žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier.