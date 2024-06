Aj tento rok ide festival Atmosféra do hĺbky

Dvanásta Atmosféra sa blíži nezadržateľným tempom – je tu už o necelých osem týždňov. Hudobný program už poznáme, no kvalitatívne nezaostáva ani tohtoročný multižánrový sprievodný program. Na čo sa môžete tešiť?





Festival Atmosféra, ktorý sa pravidelne koná v Hontianskych Nemciach, už niekoľko rokov kladie dôraz na hĺbku zážitkov. „Aj tento ročník sa nesie v znamení objavovania čara v každodenných zážitkoch. To, čo nám môže niekedy pripadať ako bežné (a všedné) často so sebou nesie práve dávku výnimočnosti. Budeme radi, keď ju tento rok naši návštevníci objavia práve na Atmosfére,“ hovorí jej zakladateľka, Gretka Pavlovová. Tohtoročný sprievodný program sa nesie v troch líniách: dáva dôraz na dušu, ale aj na posilnenie komunitného princípu a zároveň reflektuje svet, v ktorom žijeme.Na Atmosfére možno už niekoľko rokov po sebe nájsť priestor s názvom Duša. Je to miesto, kde sa návštevníci môžu stíšiť a prežiť pokoj vo svojom vnútri. Aj tento rok sa v nej ľudia môžu tešiť na ranné jogy, ako aj na rôzne druhy meditácií. Autorka úspešného podcastu Nevyhorení, Zuzana Šifra Matuščáková sa bude rozprávať so svojimi hosťami o vzťahoch a duševnom zdraví v interaktívnom projekte Prítomie. Spolu s uznávanou psychologičkou a párovou terapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou budú rozoberať otázky, príbehy a rôzne životné peripetie, pričom budú hľadať spôsoby, ako ich zvládnuť.Duša prinesie aj rôzne formy súznenia so sebou samým. Môže ísť o fyzickú formu, ako je napríklad animal flow alebo ecstatic dance, ale aj o kreatívnu formu. Tento rok bude na Atmosfére prebiehať fotoexperiment s Welin, a opäť aj kreatívne písanie s Milou Haugovou, ktorá sa na Atmosféru vráti po štvrtýkrát. “Vnímame, že téma duševného zdravia je čoraz aktuálnejšia a je nevyhnutné sa jej venovať. V čase spoločenských zmien a celkovej únavy cítime, že potrebujeme na Atmosfére vytvárať momenty, kedy sa môžeme vrátiť k sebe, prehĺbiť vzťah k sebe samým, čo nám pomôže získať oporu a silu aj v náročnejších časoch,” dopĺňa Gretka Pavlovová.“Dub je srdcom festivalu a pri ňom je na tento účel vytvorený komunitný stôl. Chceme vytvárať príležitosti, kde sa ľudia vzájomne prepoja, spoznajú a zažijú niečo nové. Môže to byť pri umeleckom programe, kreatívnych dielňach, ale aj pri spoločnom jedle. Aj o tom je Atmosféra,” dopĺňa Pavlovová. Preto po prvýkrát pribudne na atmosférickej lúke komunitný stôl. Pri ňom sa bude raňajkovať, tvoriť, ale aj rozprávať.Pri stole sa bude odohrávať aj piknik, ktorý vznikne v spolupráci s iniciatívou Mier Ukrajine. Pôjde o tzv. food for thoughts koncept, ktorý nezahŕňa len kulinárske zážitky, ale aj medzikultúrne zdieľanie a pocity spolupatričnosti. Jeho úloha nie je len symbolická, bude slovensko-ukrajinským komunitným stretnutím.Už tradične bude Atmosféru sprevádzať aj bohatý literárny program v spolupráci s Artforum Banská Bystrica a stretnutia so slovenskými súčasnými autormi a autorkami. Návštevníci si budú môcť vychutnať aj populárnu slam poetry. Čaká na nich aj hudobno-poetický program v réžii Žanety More a hudobníčky Andrei Bučko.Na 12. ročníku vystúpi aj obľúbená detská kapela Toddler Punk. Jej súčasťou bola dlhé roky hudobníčka Stanka Apfelová, ktorá tento rok podľahla rakovine. “Keďže Stanka sa ako hudobníčka pravidelne vracala na Atmosféru, rozhodli sme sa pripraviť špeciálny koncert. Spolu s Toddler Punk vystúpia na pódiu viacerí jej kamaráti, ktorí na ňu budú spomínať - ľudsky aj hudobne,” prezradila Pavlovová.Aj tento rok na Atmosféru dorazí Divadlo NUDE, tentokrát s populárnou inscenáciou Samson, ktorú hráva raz ročne – už jedenásť rokov. Samson rastie spolu s jeho tvorkyňami, Veronikou Malgot a Lýdiou Ondrušovou a zrkadlí aj zmeny v ich životoch.

Ak poveternostné podmienky dovolia a nadíde jasná noc, bude už tradične prebiehať komentované pozorovanie hviezd. Samozrejmosťou je aj denný interaktívny program v rámci areálu.



Viac folklóru aj v sprievodnom programe

Organizátori tento rok do programu vkladajú viac folklórnych prvkov. To sa zrkadlí nielen v hlavnom hudobnom programe, ale aj v tom sprievodnom. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórnu školu tanca s Morongovcami i na školu spevu so Ženami z Muzičky.



To, čo sa naučia na škole tanca a spevu, môžu následne zužitkovať počas Nočnej folklórnej veselice. Bude sa skákať cez vatru a účastníci sa budú môcť vrátiť do mladosti ich starých rodičov. Okrem toho festival pripravuje tanečný workshop Mahala, zameraný na jediný ženský rómsky tanec, ktorý pochádza z Rumunska.



Reflexia súčasného diania

Nemenej dôležitou súčasťou sprievodného programu sú diskusie so zaujímavými hosťami na aktuálne témy. „Návštevníci si budú môcť vypočuť Rozhovory o vesmíre s Vedátorom a astrofyzikom Norbertom Wernerom. No prinesieme aj diskusie o tvorbe hlbokých vzťahov a o stave kultúry. Rozhovory budú prebiehať aj na témy udržania demokracie, rozvoja regiónov a ľudia sa dozvedia viac aj o tom, v čom spočíva krása starnutia,“ dopĺňa Gretka Pavlovová.



Výnimočnou bude aj site-specific inštalácia Forest, ktorú pripravia ukrajinské vizuálne umelkyne Myroslava Ganyushkina a Olia Mykhailyuk z ArtPole. Jej vernisáž sa uskutoční na festivale v piatok večer 2. augusta. K výstave prebehne aj odborná diskusia, venovať sa bude téme zamínovania ukrajinskej prírody. Krajinu okolo Atmosféry doplnia architektonické a svetelné intervencie Tomáša Tholta a Marcely Ráczovej v spolupráci so zoskupením 100huf a land art umelcov Myroslava Vaydu a Filipa Bednára.



Program, ktorý ocenia najmenší návštevníci

Atmosféra je aj o deťoch a pri tvorbe dramaturgie na ne kladie rovnaký dôraz ako pri dospelom návštevníkovi. Tí najmladší sa môžu tešiť na detské divadlá, čítania rozprávok (nielen) na dobrú noc, kreatívne maľovanie, či beatboxerský workshop od známeho slovenského beatboxera Emila Essa Smoligu. Čakajú na ne aj rôzne tvorivé dielne či acroyoga pre deti, ktorú môžu zažiť, tak ako aj mnohé iné aktivity, spolu so svojimi rodičmi. Niektoré z aktivít tento rok tvoríme v spolupráci s Rádiom Junior.



Viac informácií o hudobnom i sprievodnom programe sa dozviete na stránke festivalu: https://festivalatmosfera.sk/program/