Festival Viva Musica! privíta vyše sto účinkujúcich z ôsmich krajín

Medzinárodný hudobný festival Viva Musica! oslávi tento rok 20. narodeniny a privíta vyše stovku účinkujúcich z ôsmich krajín. Od 4. júla do 15. augusta prinesie celkovo 14 koncertov klasickej hudby, z toho 13 je naplánovaných na rôznych miestach v Bratislave. "Novinkou je pridaný koncert v Stupave, v Kaštieľskom parku v rámci našej série koncertov Hudobné záhrady," uviedla na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľka festivalu Janka Kovalčik.





Potvrdila, že novinkou podujatia sú aj majstrovské kurzy, ktoré bude viesť hviezda festivalu, svetoznámy huslista Maxim Vengerov a klaviristka Polina Osetinskaya. Kurzy sa uskutočnia na druhý deň po ich spoločnom koncerte v piatok 12. júla na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Určené sú pre aktívnych aj pasívnych účastníkov, ich počet je však obmedzený. Záujemcovia o aktívnu účasť sa musia prihlásiť cez registračný formulár na www.vivamusica.sk najneskôr do 30. júna. Podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť a vstup je bezplatný (do naplnenia kapacity sál).Festival otvorí hudobník a producent Jureš Líška a jeho kapela Fallgrapp, ktorá tento rok oslavuje 10. narodeniny. "Otvárací koncert je pre nás veľmi symbolický, pretože sa po niekoľkých rokoch vraciame do Starej tržnice, je to priestor, ktorý bol s našim festivalom spojený celé jedno desaťročie," poznamenala Kovalčik.Koncerty Viva Musica! sa tento rok uskutočnia aj na nových miestach. Patrí medzi ne napríklad bratislavská Grasalkovičova záhrada či Botanická záhrada. Tá bude kulisou pre koncert poľského sláčikového kvarteta Equilibrium String Quartet, ktoré bude mať na festivale premiéru 13. júla.Kovalčik upozornila aj na vystúpenie Niny Kohout, umelkyňa pôsobiaca a žijúca v Anglicku bude mať (18. 7.) open-air koncert pri nákupnom centre na ľavom brehu Dunaja. Hudobných priaznivcov môže zaujať aj koncert, na ktorom sa v priestore Ponton predstaví 23. júla škótsky gitarista Sean Shibe. "V rámci gitarového recitálu bude znieť klasická, ale aj elektrická gitara. Bude to jeden z koncertov, ktorý ladí s našim mottom ´klasika inak´, práve Shibe je umelec, ktorý rúca akékoľvek zaužívané stereotypy, naopak, rád experimentuje a kombinuje novú hudbu so starou hudbou často vo vlastných aranžmánoch," dodala Kovalčik.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/nevent/Viva-Musica-festival-2024?ID_partner=60