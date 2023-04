Aj tento rok môžete v obchodoch Tesco podporiť Deň narcisov

19.4.2023 (SITA.sk) -Dobrovoľníci s pokladničkami pod záštitou Ligy proti rakovine sa budú 20. apríla 2023 v Deň narcisov pohybovať v obchodoch Tesco na Slovensku. Možnosť pripnúť si narcis a dobrovoľne prispieť bude v predajniach reťazca aj ďalšie dva dni 21. a 22. apríla 2023, čo je príležitosť pre ľudí, ktorí si nestihnú zadovážiť narcis počas štvrtka 20. apríla 2023.Zákazníci budú môcť podporiť aktivity na pomoc pacientom s onkologickým ochorením buď odovzdaním ľubovoľnej sumy priamo do pokladničky u dobrovoľníkov, alebo použitím špeciálnych kupónov s označením Deň narcisov. Kupóny nájdu pri pokladniciach a odovzdajú ich pri pokladni alebo ich načítajú počas platby za nákup pri samoobslužnej pokladni.Počas minuloročného Dňa narcisov prispeli zákazníci Tesca v hotovosti sumou vo výške viac ako 46-tisíc eur. Použitím špeciálnych kupónov počas platby za nákup zase prispeli sumou viac ako 15-tisíc eur."Tešíme sa, že Tesco je už štvrtýkrát špeciálnym partnerom Dňa narcisov a môžeme tak prispieť a pomôcť pacientom s onkologickým ochorením. Sme hrdí na to, že sa nám dlhodobo darí podporovať aktivity, ktoré pomáhajú zlepšiť život ľuďom, ktorým do života vstúpila vážna diagnóza," hovoríFinančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Viac informácií o zbierke nájdete na www.dennarcisov.sk Informačný servis