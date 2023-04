Mikulec sa vyjadril k odvolaniu rektorky Kurilovskej a postrelenie kadetky stále vyšetrujú

Vyšetrovanie stále prebieha

Individuálne zlyhanie jednotlivca

19.4.2023 (SITA.sk) - Odvolanie rektorky Akadémie Policajného zboru (APZ) v Bratislave Lucia Kurilovskej z funkcie pre incident, pri ktorom bola postrelená kadetka, je na rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputovej Po stredajšom rokovaní vlády to zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec. „Ja som podal taký návrh," pripomenul a opakoval, že Kurilovská by v súvislosti s incidentom mala prijať osobnú zodpovednosť. Zároveň Mikulec povedal, že vo veci stále prebieha vyšetrovanie. „Počkám si na kompletné závery," doplnil.Na druhej strane, vedenie a tiež akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyjadrili Kurilovskej podporu.„Vnímame s ľútosťou incident, v dôsledku ktorého utrpela vážne zranenia kadetka APZ. Zároveň však vyzývame k rozvahe pri rozhodnutí o návrhu na odvolanie rektorky APZ, aby trend rozvoja APZ reprezentovaný rektorkou Kurilovskou nebol zvrátený len z dôvodu politického tlaku a vlny emócií," uvádza sa vo vyhlásení fakulty.Z verejne dostupných informácii podľa vedenia a akademického senátu vyplýva, že išlo o individuálne zlyhanie jednotlivého zamestnanca konajúceho v rozpore s pokynmi nadriadených, ktorému objektívne nie je schopný zabrániť žiadny manažér, aj keď plnenie svojich pokynov riadne kontroluje.Nešťastná udalosť sa stala v stredu 1. marca na Akadémii Policajného Zboru v Bratislave, kde zo zatiaľ nezistených príčin pedagóg postrelil 20-ročnú žiačku. Tá skončila s vážnymi poraneniami v nemocnici. Podľa medializovaných informácii sa tri budúce policajtky po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy.Pri výstrele z inštruktorovej zbrane strela zasiahla jednu z kadetiek do chrbta. Pedagóg Vladimir Š. čelí v tejto súvislosti obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví