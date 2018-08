Aj tohtoročné medzinárodné letecké dni prinesú skupinové akrobacie

Na snímke viacúčelové transportné lietadlo C-27J Spartan. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Sliač 31. augusta (TASR) - Letisko Sliač bude tento víkend dejiskom najväčšieho leteckého divadla na Slovensku. V statických a leteckých ukážkach Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018 sa predstaví približne 70 lietadiel z 13 krajín sveta. Na piatkovom novinárskom dni o tom informovali organizátori podujatia.V sobotnom úvodnom prelete sa v malej výške predstaví najmodernejšia technika slovenských vzdušných síl - helikoptéry UH-60 Black Hawk, dopravné lietadlo C-27 Spartan a Airbus a stíhačka MiG-29 v spoločnej formácii s ďalšími strojmi, medzi ktorými nebudú chýbať JAS 39 Gripen a Airbus Vzdušných síl Armády ČR.Podľa Martina Kuterku, jedného z dvoch pilotov, ktorí budú sedieť v kokpite MiG-29, pôjde o ukážku simulácie prieskumu letiska s vytýčením pozemného cieľa a útokom naň.povedal.Na sliačskom letisku svoje nové vystúpenie predvedie francúzska akrobatická zostava Patrouille de France na lietadlách Alphajet, po prvý raz sa na slovenskej oblohe ukážu Royal Jordanian Falcons na Extra – 330 LX a súčasťou leteckej šou v srdci Slovenska budú i Očovskí bačovia na vetroňoch Blaník a Superblaník.Z individuálnych vystúpení to bude let prúdových MiG-15 či L-29 Delfín, pretože patria medzi legendy československého letectva, ktoré vzniklo pred storočím. Podľa organizátorov motív 100. výročia vzniku Československej republiky, významného medzníka pre slovenský aj český národ, sa vinie celým víkendovým dianím. Jeho súčasťou je napríklad aj eurobankovka s vyobrazením niekdajšej pýchy československého letectva – akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. V predvečer leteckých dní oznámia, kto v ankete odborníkov a verejnosti Zlaté krídla získa status najvýznamnejšej osobnosti československého letectva.SIAF 2018 prináša aj isté obmedzenia v okolí svojho konania. Cesta I/69, tzv. stará cesta, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, bude síce uzavretá od križovatky Badín-Vlkanová po Sliač, plne k dispozícii však bude obchádzková trasa cez Hronsek a Veľkú Lúku. Bez akéhokoľvek obmedzenia zostane rýchlostná cesta R1.Všetky potrebné informácie pre domácich i zahraničných návštevníkov sú dostupné na webovej stránke siaf.sk. Okrem programu, lietadlách a atrakciách záujemcovia na nej nájdu aj dôležité odporúčania, čo si vziať so sebou, čo určite nebrať a rady, ako sa bez problémov dostať na letisko.Organizátorom medzinárodných leteckých dní SIAF 2018 sú Slovenská letecká agentúra a jej programoví partneri, Ministerstvo obrany SR a Letka Ministerstva vnútra SR.