Vlaky na trati medzi Berlínom a Hamburgom vrazili do stáda oviec

Berlín 31. augusta (TASR) - Dva vlaky premávajúce po trati medzi nemeckými veľkomestami Berlín a Hamburg vrazili vo štvrtok večer do stáda oviec, ktoré zablúdilo na koľaje pri obci Melkhof v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Pri kolízii prišlo o život 61 zvierat, informovala v piatok tlačová agentúra DPA na základe oznámenia polície.Podľa predbežného vyšetrovania sa ovce pásli na tzv. solárnom poli pri železničnej trati, na ktorú sa dostali po tom, ako oplotenie poškodila víchrica. Do stáda vrazili rýchlik a nákladný vlak, ktorých strojvodcovia nedokázali včas zastaviť. K zraneniu osôb pri nehode nedošlo.V dôsledku tejto udalosti malo meškanie 56 vlakov, pričom koľaj v smere do Berlína opätovne sprejazdnili až po polnoci. Obmedzenia v premávke môžu pretrvávať aj v piatok, upozornila DPA.